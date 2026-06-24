Martín Menem le apagó el micrófono a Florencia Carignano: "Adorni se robó hasta el agua de los floreros y lo defienden"

Hubo un momento tenso en la sesión especial de hoy, cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, decidió apagar el micrófono de la diputada de Unión por la Patria, Florencia Carignano, en el cierre de un enérgico discurso en el que apuntó contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los que "lo defienden, cuando se robó hasta el agua de los floreros".

El cruce se dio tras varias alertas de tiempo cumplido que le sonaron a la diputada por Santa Fe del peronismo kirchnerista (había cedido unos segundos a un compañero de bloque). El miembro de la mesa política de La Libertad Avanza no dudó y apretó el botón de silenciar.

Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem (La Libertad Avanza).

"No terminé", le respondía al pedido de cierre de Martín Menem. "Le doy 10 segundos más", le advertía. La secuencia se repitió dos veces hasta que Carignano quedó hablando sin sonido y el presidente de la Cámara baja dio lugar al siguiente orador.

Carignano ironizó: "Quiero felicitarlos por la defensa del corrupto"

"Quiero hacer una cuestión de privilegio en contra del presidente Javier Milei y de los bloques que cogobiernan con él", arrancó Carignano y se despachó: "Quería felicitarlos por la defensa que hicieron ayer del corrupto, delincuente de Adorni. Nosotros vinimos ayer a tratar de interpelarlo y los bloques como el PRO que se rasgaron las vestiduras sacando un comunicado y ayer no se sentaron".

Destacó que el senador del PRO, Martín Goerling Lara (provincia de Misiones), pidió esta tarde la interpelación de Adorni. "Entonces no era un show kirchnerista, me parece que ustedes se comen los mocos y no se animaron a sentarse acá", disparó contra el bloque amarillo.

El PRO presiona en el Senado para la interpelacion de Adorni.

"La única herramienta que tiene este Congreso para echar a Adorni es justamente sentarse en la banca y preguntarle, explíquenme porque el PRO del Senado esta dispuesto a hacerlo. Esto tiene que quedar claro, porque Adorni que no dejo ni las cortinas de la Rosada sin robarse", dijo la diputada del peronismo.

A los aliados parlamentarios del oficialismo, les sumó: "Son caraduras porque después de defenderlo y de no sentarse ayer, vienen hoy y hacen una entrega de la soberanía argentina, porque si el RIGI era malo, el Súper RIGI es peor con beneficios fiscales sin evidencia de necesidad". "Las pymes pagan el 25 de ganancias y estas mega empresas el 10 por ciento, es obsceno", gritó.

"Y todo esto tiene que ver por supuesto con que Cristina (Kirchner) está presa hace un año y hace un año que están entregando este país, lo están saqueando y a los únicos que les va bien es a ustedes mientras los argentinos la ven cada vez mas negra", afirmó Carignano. Fue cuando Menem le remarcó que el tiempo estaba cumplido.

La Cámara de Diputados debate dos proyectos del oficialismo sobre el pago a los bonistas y el Súper RIGI, pero los escándalos alrededor del patrimonio de Adorni, se cuela entre los oradores de la oposición y la diputada Carignano, no fue la excepción.