Martín Menem aseguró que la muerte de su socio lo "golpea profundamente" y pidió "evitar especulaciones"

La muerte de Daniel Osorio Peñaloza, directivo de la empresa Gen Tech Argentina S.A., generó una fuerte conmoción en el entorno de Martín Menem, quien se expresó públicamente sobre el hecho y pidió prudencia mientras avanza la investigación judicial.

A través de un mensaje difundido en su cuenta de X, el presidente de la Cámara de Diputados manifestó el dolor que le produjo la noticia y recordó el vínculo personal y profesional que mantenía con el hombre.

"La muerte de Daniel Osorio Peñaloza es una noticia que me golpea profundamente. Dani fue mi amigo, mi compañero de trabajo y el gerente general de una empresa que construimos y desarrollamos juntos. Quienes lo conocieron saben de su compromiso, su profesionalismo y de la enorme calidad humana que tenía", escribió.

Daniel Osorio, el socio de Martín Menem que fue hallado muerto en Almagro.

Según relató el dirigente libertario, se enteró de lo sucedido mediante una llamada telefónica en la que le comunicaron que Osorio habría sido encontrado sin vida. Tras recibir esa información, aseguró que se trasladó "inmediatamente al lugar".

"Al momento de mi llegada, ya se encontraban interviniendo el SAME y efectivos de la Policía de la Ciudad, quienes posteriormente confirmaron la lamentable noticia. Permanecí allí mientras actuaban las autoridades y los profesionales intervinientes, profundamente impactado por lo que le había sucedido a mi amigo. Mi presencia respondió exclusivamente a la preocupación lógica que genera una noticia tan dolorosa", explicó Menem.

Osorio, de 46 años y nacionalidad venezolana, ocupaba el cargo de gerente y directivo de Gen Tech Argentina S.A., una compañía dedicada a la comercialización de suplementos dietarios que fue creada por Menem.

El hallazgo del cuerpo se produjo en una vivienda ubicada sobre la avenida Díaz Vélez. Personas de su entorno habían alertado a las autoridades debido a que no lograban contactarlo desde hacía varios días.

El comunicado de Martín Menem tras la muerte de su socio, Daniel Osorio.

Las primeras actuaciones policiales señalaron que el cadáver no presentaba signos visibles de violencia. Además, distintos medios informaron que Menem se encontraba en el inmueble mientras se llevaban adelante las diligencias iniciales.

La causa fue caratulada en un primer momento como "muerte dudosa", una figura habitual en este tipo de expedientes hasta que las pericias permitan determinar las circunstancias exactas del fallecimiento.

En ese contexto, Menem recomendó esperar los resultados de la investigación judicial y pidió evitar conclusiones apresuradas: "Por respeto a Daniel, a su familia y a todos sus seres queridos, les pido a los medios de comunicación, periodistas y usuarios de redes sociales que eviten especulaciones y versiones sin sustento. Es momento de permitir que la Justicia trabaje con la seriedad que el caso requiere y aguardar el esclarecimiento de los hechos".