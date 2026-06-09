Hallaron muerto a un directivo de una empresa vinculada a Martín Menem

La Justicia porteña investiga las causas de la muerte de Daniel Antonio Osorio Peñaloza, quien fuera directivo de una empresa de suplementos dietarios vinculada al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y cuyo cuerpo fue hallado en su departamento del barrio de Almagro.

Osorio Peñaloza, de 46 años y nacionalidad venezolana, se desempeñaba como directivo y gerente de Gen Tech Argentina S.A., firma dedicada a la comercialización de suplementos dietarios creada por Menem.

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Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el cadáver fue encontrado en una vivienda ubicada sobre la avenida Díaz Vélez luego de que allegados alertaran que no respondía llamados desde hacía varios días.

El primer reporte policial indicó que no presentaba signos visibles de violencia y, de acuerdo con la información publicada por distintos medios, Menem se encontraba en el lugar al momento en que se desarrollaban las actuaciones iniciales.

Carátula del caso





Asimismo, la causa fue iniciada bajo la calificación de "muerte dudosa", un procedimiento habitual hasta que se determinen los motivos del fallecimiento mediante las pericias correspondientes.

Por último, la investigación quedó en manos de la Justicia porteña, que aguarda los resultados de la autopsia y otras medidas para establecer qué ocurrió con el directivo de la compañía Gen Tech.

Comunicado de la empresa





Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, la empresa Gen Tech difundió un comunicado en redes sociales en el que destacó "su profesionalismo, compromiso y calidad humana", y afirmó que su aporte fue "fundamental para el crecimiento y desarrollo" de la compañía.

Por otra parte, Osorio Peñaloza era licenciado en Contaduría Pública por la Universidad de Yacambú, desarrolló gran parte de su carrera profesional dentro de Gen Tech. Entre 2012 y 2019 ocupó cargos vinculados a producción y desarrollo de la compañía, hasta ser promovido a gerente general, puesto desde el que acompañó el crecimiento y la expansión internacional de la marca.

La empresa emitió un comunicado como despedida (Redes).

Según registros societarios, desde julio de 2020 figuraba como director suplente de Gen Tech Argentina S.A., y mantenía vínculos comerciales con Menem en otras firmas del sector de suplementos dietarios, entre ellas Insulow SRL. También integró Kaia Natural SRL junto al empresario Pedro Groppa.

Según su perfil profesional de Linkedin, Osorio Peñaloza contaba con más de una década de experiencia en gestión operativa, planificación estratégica y liderazgo empresarial. Antes de incorporarse a Gen Tech, había trabajado como jefe de planta en una empresa con sede en Italia.

Finalmente, la empresa se dedica a la fabricación y comercialización de suplementos nutricionales y dietarios orientados al rendimiento deportivo. Entre sus productos más conocidos se encuentran proteínas, creatinas, aminoácidos, vitaminas y barras proteicas.

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