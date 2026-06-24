El PRO volvió a pedir la salida de Adorni pese a que ayudó a frenar su interpelación: "No vamos a hacerle el juego a los kirchneristas"

El PRO quedó en el ojo de la tormenta en las últimas horas ya que sus diputados ayudaron al oficialismo a evitar que la oposición pudiera avanzar con el pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Esto motivó duras críticas contra el partido que lidera Mauricio Macri por lo que salieron a responder los cuestionamientos a través de un comunicado. "No vamos a hacerle el juego a los kirchneristas", justificaron.

Además, reiteraron el pedido para que el ministro coordinador deje el cargo en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. "No puede seguir", subrayaron.

Por la ausencia de los diputados del PRO y la Unión Cívica Radical, la oposición no pudo conseguir quórum para que se lleve a cabo la sesión convocada para el martes en la Cámara baja. En este marco, el oficialismo se comprometió con sus habituales aliados a convocar formalmente para la próxima semana a la comisión de Asuntos Constitucionales para debatir los proyectos.

Sin embargo, el faltazo de los legisladores macristas y radicales cosechó las críticas del resto de la oposición que pretendía avanzar esta semana con la interpelación al jefe de Gabinete.

"Nuestra posición fue coherente"

En el comunicado que fue difundido por redes sociales, el PRO sostuvo que su posición "fue coherente de principio a fin". "Primero pedimos explicaciones y una vez conocidas, entendimos que Manuel Adorni no puede seguir en el cargo", recalcó.

Asimismo, desde el partido indicaron: "En el Congreso el PRO impulsó la apertura de la comisión para emitir dictamen y avanzar con el tratamiento de los proyectos presentados. Ese objetivo se alcanzó antes de la sesión, por lo que el quórum ya no era necesario para garantizar que el tema siguiera su curso institucional".

Luego, señalaron: "Estamos comprometidos con el cambio y con una forma de hacer política basada en la responsabilidad y la coherencia". "Desde el Senado vamos a pedir la interpelación pero no vamos a hacerle el juego a los kirchneristas, que parecen haber descubierto la corrupción recién en 2026 y solo se indignan cuando les conviene políticamente. Nuestro compromiso es con las instituciones y con defender el cambio con seriedad", sentenciaron.