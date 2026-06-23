El oficialismo suspendió la presentación de Manuel Adorni en el Senado

Desde el Gobierno Nacional se anunció la cancelación del informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el cual estaba previsto para el próximo 2 de julio en la Cámara alta.

La decisión del oficialismo se fundamentó en la falta de condiciones políticas y en la "poca predisposición" de las bancadas opositoras para escuchar la exposición del funcionario nacional.

El freno del Gobierno para evitar una interpelación encubierta

La jefa de la bancada libertaria explicó a la prensa acreditada que la medida se adoptó de común acuerdo con el Poder Ejecutivo para evitar que la sesión informativa reglamentaria se desvirtúe.

Las autoridades evaluaron que la oposición pretendía transformar la presentación en un debate hostil enfocado en las denuncias patrimoniales que afectan al ministro coordinador.

"No tenía sentido hacerlo venir para que lo tengan ocho horas castigándolo en público; además, los senadores no están interesados en hacerle preguntas como jefe de Gabinete", argumentó Patricia Bullrich al justificar la suspensión de la convocatoria legislativa.

La jugada reglamentaria de La Libertad Avanza en Labor Parlamentaria

En paralelo a la suspensión del informe, el oficialismo avanzó en una estrategia técnica clave durante la reunión de Labor Parlamentaria.

El bloque oficialista logró sellar un nuevo acta de entendimiento de cara a la sesión ordinaria programada para este jueves en el Senado de la Nación.

El nuevo documento altera las condiciones acordadas la semana previa y establece que los bloques opositores necesitarán una mayoría calificada de dos tercios de los presentes para poder habilitar sobre tablas el proyecto de interpelación a Manuel Adorni.

Con esta modificación reglamentaria, el Gobierno nacional eleva la vara numérica y confía en bloquear la ofensiva judicial y parlamentaria en el recinto.