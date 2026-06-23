Se cayó la sesión contra Manuel Adorni en la Cámara de Diputados

La sesión especial convocada en la Cámara de Diputados para tratar la interpelación y una eventual moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fracasó este martes por falta de quórum.

La oposición parlamentaria logró sentar únicamente a 117 legisladores en sus bancas, quedando a 12 diputados del número mínimo requerido para habilitar el debate.

La estrategia de La Libertad Avanza para desactivar el debate

A las 14:31 horas, cumplida la media hora reglamentaria de prórroga, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, dio por fracasada la convocatoria. El bloqueo de la sesión fue el resultado de un acuerdo político sellado por La Libertad Avanza con los bloques del PRO, la UCR, el MID e Innovación Federal durante las 48 horas previas.

La estrategia oficialista consistió en conceder la apertura de la comisión de Asuntos Constitucionales para el próximo martes 30 de junio. En ese ámbito se discutirán los seis expedientes vinculados a la situación patrimonial del jefe de Gabinete, lo que le permite al Gobierno nacional controlar los tiempos de la investigación y evitar una votación directa en el recinto antes del receso invernal.

Ausencias clave y la composición de las bancadas en el recinto

La convocatoria impulsada por Unión por la Patria contó con el respaldo del Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y legisladores individuales como Miguel Pichetto y Marcela Pagano. Sin embargo, el interbloque opositor sufrió bajas significativas en el sector dialoguista que terminaron por sepultar la iniciativa.

Llamó la atención de los analistas políticos la ausencia de Gisela Scaglia, jefa del bloque de Provincias Unidas, junto a otros diputados alineados con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Con este resultado, el Poder Ejecutivo logra ganar tiempo político en medio de las denuncias que afectan al entorno presidencial.