Habla Javier Milei en la Fundación Faro: "El consumo va a despegar"

El mandatario Javier Milei se presenta para cerrar un evento de la Fundación Faro, en su primera aparición pública junto a su nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, y al secretario de Medios, Fabio Fernández.

En su discurso el mandatario consideró que "ya que el salario ya le gana a la inflación, van a subir las jubilaciones" y consideró que "el consumo va a despegar".

Por su parte, hubo un elogio a Ravier en un pasaje de su exposición: "Va a requerir explicarlo y mucha expertise. Por eso la experiencia de Adrián como divulgador es una herramienta para que los cambios de la gestión trasciendan el plano de los economistas y llegue a todos los argentinos. Queremos que todos los argentinos puedan comprender el momento histórico y queremos que Adrián los difunda de la manera correcta".

Además, habló sobre la situación económica y dijo que "si los argentinos deciden seguir abrazando las ideas de la libertad, el riesgo país se va a desplomar, Argentina se va a encaminar y va a crecer como nunca lo vio antes en su historia".

"En el primer trimestre, el PBI creció en comparación con el mismo periodo del año pasado. Se batió un nuevo récord de producción. Ese dato, en la comparación, muestra que se expandió a un ritmo de 0,7%. Parece un número escueto, pero la realidad es que, cuando mirás la historia, la tasa de crecimiento anual es inferior. En nuestro peor trimestre es tres veces más grande de lo que pasó en 100 años", remarcó Milei.

Y agregó en su análisis: "La economía, en abril de 2024, creció muy fuerte. Pero los medios de comunicación se ocuparon de ocultarlo. Se empecinaron en mostrar datos de la peor manera. En supuestos medios que supuestamente están alineados con las ideas de la libertad. Pero en realidad están alineados con robar de la política y extorsionar desde el sistema judicial".

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