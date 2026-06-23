Milei presenta al nuevo vocero presidencial en un encuentro con referentes del liberalismo internacional

En medio de la polémica que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el presidente Javier Milei compartirá este martes su primera actividad pública junto a su flamante vocero, Adrián Ravier, sucesor en el cargo del ministro coordinador, investigado en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

Será en un acto organizado por la Fundación Faro, el "think thank" libertario en el que Ravier se desempeñó como director académico.

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El evento contará asimismo con la participación del economista estadounidense David Friedman, hijo del referente liberal Milton Friedman.

El inicio de la actividad está previsto para las 19.30 y la organización dispuso transmisión vía YouTube.

Otros participantes





El evento contará además con la participación del economista Alberto Benegas Lynch y el politólogo Agustín Laje, además del profesor y economista Martín Krause.

Desde la Fundación Faro, en procura de dar cuenta de la relevancia de la jornada, se resaltó que "la convocatoria reunirá a figuras centrales del pensamiento liberal contemporáneo".

Además, se remarcó que "se posiciona como un espacio de intercambio sobre las ideas económicas que sustentan el rumbo del Gobierno".