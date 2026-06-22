Así funcionarios del Gobierno festejaron el triunfo de la Selección ante Austria

El presidente Javier Milei encabezó una ola de celebraciones virtuales por parte de los principales funcionarios del Gobierno nacional tras la victoria por 2 a 0 de la Selección Argentina ante Austria en el Mundial 2026.

Los integrantes de la administración pública nacional volcaron su entusiasmo en los canales virtuales oficiales para conmemorar el desempeño en el segundo partido de la fase de grupos.

Los saludos del oficialismo hicieron especial hincapié en el hito deportivo alcanzado por el capitán del plantel, Lionel Messi.

El astro rosarino convirtió durante el cruce frente al seleccionado europeo y se consagró formalmente como el máximo goleador de la historia de los mundiales de fútbol, impulsando las felicitaciones del arco político.

Las declaraciones y la euforia en la cúpula oficialista

"¡Vamos Argentina, Carajo...!!! La alegría es toda de la celeste y blanca", manifestó de forma enérgica el primer mandatario en sus perfiles institucionales.

La publicación de Milei sirvió como catalizador para que diversos ministros, secretarios de Estado y legisladores libertarios compartieran sus propias impresiones y postales del festejo.

Las felicitaciones destacaron la solidez colectiva del equipo conducido por el cuerpo técnico nacional en territorio norteamericano. Los referentes de la coalición gobernante coincidieron en que el triunfo no solo encamina la clasificación a la siguiente ronda, sino que funciona como un fuerte factor de cohesión anímica para el país.

El fuerte descargo de Luis Caputo contra la oposición

El ministro de Economía, Luis Caputo, también aprovechó la repercusión del partido en las plataformas digitales para lanzar un duro descargo contra los sectores de la oposición.

El jefe del Palacio de Hacienda se pronunció enérgicamente luego de que usuarios de filiación kirchnerista lo tildaran de "mufa" en las redes sociales cuando el capitán argentino falló un penal a los 8 minutos del primer tiempo.

"Los trolls kukitas habían tuiteado que era mufa cuando erró el penal, y se apuraron a borrarlos... ¡no les sale una, pobrecitas!", cruzó el funcionario de forma directa a través de sus canales virtuales.

La reacción de Caputo apuntó a las críticas que recibió al inicio del encuentro, las cuales quedaron desarticuladas tras el posterior triunfo y el récord del futbolista rosarino.

Jaja, los trolls kukitas habían tuiteado que era mufa cuando erró el penal, y se apuraron a borrarlos! No les sale una, pobrecitas!!

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El saludo de Patricia Bullrich y los festejos en el Congreso

Entre las repercusiones parlamentarias, la titular del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, se sumó a las dedicatorias con una fotografía personal vistiendo la camiseta alternativa número 13 de la delegación nacional.

La legisladora acompañó la imagen realizando el clásico gesto de los dedos en "V", el cual aclaró que hacía alusión exclusiva a la "victoria" en el plano deportivo.

%u270C%uD83C%uDFFC para la victoria pic.twitter.com/sQICWPUBzT — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 22, 2026

EL MEJOR DEL MUNDO https://t.co/Ql0pu5Dlm0 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 22, 2026

La exministra y antecesora de Alejandra Monteoliva en la cartera de Seguridad Interior ya había ponderado previamente la figura del capitán de la albiceleste.

A través de sus historias digitales individuales, la referente de la bancada oficialista en la Cámara Alta resumió la jornada consagratoria publicando una imagen del dorsal 10 bajo la leyenda corta de "el mejor del mundo".