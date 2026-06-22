Messi, tras hacer historia contra Austria: "Intentaremos darle una alegría más a la gente"

Lionel Messi habló tras el 2-0 ante Austria y no ocultó su emoción. "Estoy muy feliz por el triunfo, es importantísimo, creo que nos da tranquilidad para lo que viene", aseguró el capitán de la Selección argentina, que cerró la noche con un doblete y un récord histórico.

"Fue duro y trabajado el partido. En este Mundial, todos los partidos son muy iguales y muy intensos", agregó. Y completó: "Nadie regala nada, hoy por momentos nos costó hacer el juego que queremos, fue muy trabado y difícil de jugar, pero era importante sumar de a 6 para tener una semana más tranquila".

Lionel Messi lleva 5 goles en 2 partidos.

El partido no había arrancado bien para él: falló un penal en los primeros minutos ante el arquero Alexander Schlager, que le adivinó las intenciones. El propio Messi lo reconoció: "Estaba con mucha bronca por el penal porque lo erré, pero por suerte pudimos revertir esa situación". La revancha llegó a los 38 minutos con una gran definición tras un pase atrás de Facundo Medina, y en el último minuto selló el 2-0 para redondear una actuación histórica.

Con esos dos tantos llegó a 18 goles en Copas del Mundo y se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, superando al alemán Miroslav Klose.

"Ya le dimos varias alegrías, pero intentaremos darle una más"

Más allá del récord individual, Messi puso el foco en el grupo. "Todo este equipo vive esto con mucha felicidad. Cuando nos juntamos disfrutamos de estar juntos, de competir, de entrenar, del día a día y de ver a la gente ilusionada", señaló.

Y cerró con una promesa para los hinchas: "Ya le dimos varias alegrías a la gente, pero intentaremos darle una más".

Con cinco goles en dos partidos -todos los tantos argentinos en el torneo son suyos- el capitán lidera la tabla de goleadores del Mundial 2026 y conduce a una Selección que ya tiene un pie en la siguiente ronda.