Lionel Scaloni: "Sufrimos, pero este es un equipo que sabe sufrir"

La Selección argentina venció 2-0 a Austria con un doblete de Lionel Messi y Lionel Scaloni fue directo en conferencia de prensa: "Sufrimos, sabemos sufrir, eso es importante. Contento por haber clasificado. Fueron dos partidos complicados".

El DT reconoció que el partido no fue sencillo, pero destacó la solidez mental del equipo. "Cuando hay que sufrir, el equipo lo hace. Por momentos no tuvimos la pelota y el mérito del equipo es saber qué hacer en cada momento", señaló. Y agregó: "Teníamos cosas por mejorar. Cuando fuimos pacientes encontramos los pases y creamos situaciones de gol".

Sobre el penal errado por Messi en el arranque, Scaloni admitió: "Sentimos un poco la sensación de que si hacíamos ese gol, hubiese sido diferente". Pero el capitán respondió con dos tantos y el DT no escatimó elogios: "Aún cuando el equipo estaba sufriendo, Leo robó balones, estaba comprometido. Estar comprometido es por algo, y eso es lo que genera él. Yo ya no sé más qué decir, nada alcanza". Y cerró: "Cuando Leo se activa, se activan todos".

También destacó el trabajo de los delanteros: "Lautaro hizo un trabajo enorme. Él y Julián entienden muy bien el mensaje". Y reconoció las dificultades del partido: "Cuando el equipo rival te ataca con mucha gente, tenés que defenderte. La lectura del partido es fácil, está claro que se puede hacer mejor, pero estamos bien y competimos".

Romero y la rotación ante Jordania

Scaloni también se refirió a la salida de Cristian Romero, reemplazado por Nicolás Otamendi a los 55 minutos: "No sabemos lo que tiene el Cuti. Ya venía tocado. Para Jordania la idea es que jueguen todos". Y destacó el ingreso de los defensores: "Nos pone contentos que Lisandro Martínez esté bien. Y también nos da tranquilidad que Otamendi entre así. Estamos contentos con ellos".

El DT anticipó que rotará el equipo en la tercera fecha según el resultado del cruce entre Argelia y Jordania: "Veremos el resultado de esta noche y, si la situación lo permite, quiero darle minutos a todos los jugadores que podamos". Y remarcó la profundidad del plantel: "El Mundial es largo y tenemos muchas alternativas, sabemos que todos los jugadores nos pueden aportar lo suyo".

El vínculo con la gente y la pelea por el título

Scaloni habló del impacto del equipo en los hinchas. "La gente se ilusiona de ver al equipo. Había muchas familias en el estadio. Si esos chicos que estaban se sienten identificados con el equipo es lo más importante de todo", señaló. Y no esquivó la pregunta sobre el favoritismo: "Hay varias selecciones que compiten para ser campeonas del mundo. Este Mundial no va por favoritismos, hay aspectos psicológicos, físicos. Nosotros estaremos en esa pelea, pero va a ser duro para todos".

Antes de cerrar, el DT hizo una autocrítica con optimismo: "Estamos muy contentos por haber clasificado, parecía que iba a ser fácil y está claro que no".