Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

MUNDIAL 2026

Qué tiene que pasar entre Argelia y Jordania para que Argentina "amanezca" clasificada primera a los 16avos

Con el triunfo de Argentina ante Austria, el duelo de la madrugada de este martes cerrará la fecha 2 del Grupo J del Mundial 2026. ¿Qué tiene que pasar para que Argentina llegue clasificada en lo más alto de la tabla a la última jornada?

BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Otra actuación brillante de Lionel Messi permitió que Argentina le gane a Austria: fue 2-0 en el Dallas Stadium, con dos goles del capitán de la Selección. En tanto, en la madrugada de este martes, Argelia y Jordania cerrarán la fecha 2 del Grupo J del Mundial 2026.

Argentina alcanzó el liderazgo de su zona, en donde quedó con 6 unidades. Lo sigue la propia Austria, con 3, mientras que Argelia y Jordania cierran sin puntos.

Messi sigue haciendo historia con Argentina.&nbsp;
Messi sigue haciendo historia con Argentina. 

En este marco, ¿qué debe pasar para que la Scaloneta "amanezca" clasificada como 1° del grupo a los 16avos de la Copa del Mundo? El nuevo formato de "desempate olímpico" lo deja bien en claro.

Si Argelia y Jordania empatan, o Argelia le gana a Jordania, Argentina se asegurará el primer puesto de su zona y jugará contra el segundo del Grupo H. Es que, en caso de que Jordania no gane, la Scaloneta puede perder contra Jordania que igualmente será primera, ya que el "desempate olímpico" la muestra como favorita frente a los africanos y los europeos porque les ganó a ambos.

Sobre el posible rival, el segundo del Grupo H hoy es Uruguay. España se encuentra primera con 4 puntos, mientras que los "charruas" y Cabo Verde comparten el segundo puesto con 2 y Arabia Saudita va última, con 0.

Este lunes, Argentina se impuso a Austria 2 a 0 con dos goles de Lionel Messi. El próximo encuentro del combinado nacional será ante Jordania, el sábado desde las 23, en el Dallas Stadium.


Esta nota habla de:
1
"¡Te levantás y te vas de acá!": la reacción de Mirtha cuando Joaquín Levinton esquivó una pregunta sobre su novia
Noticias

"¡Te levantás y te vas de acá!": la reacción de Mirtha cuando Joaquín Levinton esquivó una pregunta sobre su novia

2
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

3
Ni Italia 90 ni Ricky Martin: la canción de Shakira que fue elegida como la mejor de todos los Mundiales
Noticias

Ni Italia 90 ni Ricky Martin: la canción de Shakira que fue elegida como la mejor de todos los Mundiales

4
El emocionante encuentro entre La Mona Jiménez y Lionel Messi en Dallas: "Te quería conocer de verdad"
Noticias

El emocionante encuentro entre La Mona Jiménez y Lionel Messi en Dallas: "Te quería conocer de verdad"

5
La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad
Noticias

La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad

Últimas noticias de Mundial 2026