Qué tiene que pasar entre Argelia y Jordania para que Argentina "amanezca" clasificada primera a los 16avos

Otra actuación brillante de Lionel Messi permitió que Argentina le gane a Austria: fue 2-0 en el Dallas Stadium, con dos goles del capitán de la Selección. En tanto, en la madrugada de este martes, Argelia y Jordania cerrarán la fecha 2 del Grupo J del Mundial 2026.

Argentina alcanzó el liderazgo de su zona, en donde quedó con 6 unidades. Lo sigue la propia Austria, con 3, mientras que Argelia y Jordania cierran sin puntos.

Messi sigue haciendo historia con Argentina.

En este marco, ¿qué debe pasar para que la Scaloneta "amanezca" clasificada como 1° del grupo a los 16avos de la Copa del Mundo? El nuevo formato de "desempate olímpico" lo deja bien en claro.

Si Argelia y Jordania empatan, o Argelia le gana a Jordania, Argentina se asegurará el primer puesto de su zona y jugará contra el segundo del Grupo H. Es que, en caso de que Jordania no gane, la Scaloneta puede perder contra Jordania que igualmente será primera, ya que el "desempate olímpico" la muestra como favorita frente a los africanos y los europeos porque les ganó a ambos.

Sobre el posible rival, el segundo del Grupo H hoy es Uruguay. España se encuentra primera con 4 puntos, mientras que los "charruas" y Cabo Verde comparten el segundo puesto con 2 y Arabia Saudita va última, con 0.

Este lunes, Argentina se impuso a Austria 2 a 0 con dos goles de Lionel Messi. El próximo encuentro del combinado nacional será ante Jordania, el sábado desde las 23, en el Dallas Stadium.



