Ralf Rangnick aseguró que conoce las debilidades de Argentina y estalló la polémica en la previa del duelo con Austria por el Mundial 2026

Ralf Rangnick, entrenador de Austria, analizó el cruce ante la Selección Argentina por la fecha 2 del Grupo J del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá. El experimentado DT elogió a Lionel Messi, reconoció el favoritismo de la Albiceleste y aseguró que su equipo deberá alcanzar un rendimiento casi perfecto para competir.

Rangnick, reconoció la jerarquía del vigente campeón del mundo y admitió que sus dirigidos necesitarán una actuación excepcional para tener posibilidades.

"Tenemos que ofrecer el mejor rendimiento de mi etapa como entrenador", afirmó Rangnick durante la conferencia de prensa previa al partido, una declaración que reflejó el respeto que genera el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Aunque los pronósticos ubican a Argentina como amplia favorita, el técnico alemán dejó en claro que Austria no se considera vencida antes de jugar. Según explicó, la clave estará en sostener un nivel alto durante los 90 minutos, con orden táctico, intensidad y valentía para disputar cada pelota.

Al analizar al seleccionado argentino, Rangnick destacó la fortaleza colectiva del campeón del mundo y reconoció que encontró muy pocos aspectos vulnerables. "Descubrimos pocas, si acaso alguna", señaló al referirse a las posibles debilidades de la Albiceleste.

El entrenador también advirtió que Argentina buscará imponer condiciones a través de la posesión y el control del juego. Por ese motivo, consideró fundamental que Austria logre anticiparse a las situaciones de peligro, evite quedar descompensada defensivamente y mantenga la concentración frente a la calidad individual de los futbolistas argentinos.

Además, Rangnick dedicó palabras de admiración a Lionel Messi, a quien definió como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Sin embargo, remarcó que la fortaleza de Argentina no depende exclusivamente de su capitán, sino de un plantel que combina experiencia, talento y una estructura consolidada bajo la conducción de Scaloni.

El encuentro entre Argentina y Austria aparece como uno de los partidos más atractivos de la jornada y podría resultar determinante para las aspiraciones de ambos seleccionados en el Grupo J del Mundial 2026.