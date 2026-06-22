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Jordania vs. Argelia, por el Mundial 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Jordania y Argelia se miden por el Grupo J del Mundial 2026 de la FIFA, en un grupo que comparten con Argentina y Austria.

Juan Riera
Juan Riera
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Jordania y Argelia se miden este martes, desde las 0 de Argentina, por el Grupo J del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá. El arbitraje estará a cargo del esloveno Slavko Vincic, con sus compatriotas Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic como asistentes, y el jamaicano Oshane Anthony Nation como cuarto árbitro.

Jordania afronta el compromiso después de una experiencia histórica en su estreno. La selección asiática disputó por primera vez una Copa del Mundo y si bien cayó 3 a 1 frente a Austria, mostró cosas interesantes.

Argelia, en cambio, tuvo un estreno mucho más exigente, ya que cayó goleada por 3 a 0 frente a la Argentina, con un Lionel Messi imparable, autor de un hat-trick.

Probables formaciones de Jordania vs. Argelia por el Mundial 2026


Jordania: Yazeed Abulaila; Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Alarab, Mohammad Abualnadi; Mohannad Abutahha, Mousa Altamari, Nizar AlRashdan, Noor Alrawabdeh; Odeh Fakhoury y Ali Olwan. DT: Jamal Sellami

Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait Nouri; Hicham Boudaoui, Ibrahim Maza, Nabil Bentaleb; Anis Hadj Moussa, Amine Gouiri y Fares Chaibi. DT: Vladimir Petkovic

Cómo ver en vivo Jordania vs. Argelia por el Mundial 2026

El partido entre Jordania y Argelia por el Mundial 2026 será televisado por DSports. Además, vas a poder disfrutrarlo en vivo online por las plataformasa digitales de streaming de Flow y DGO.

A qué hora juegan Jordania vs. Argelia por el Mundial 2026

  • Argentina: 00.00 horas
  • Uruguay: 00.00 horas
  • Brasil: 00.00 horas
  • Paraguay: 00.00 horas
  • Estados Unidos del Este (ET): 23.00 horas
  • Chile: 23.00 horas
  • Bolivia: 23.00 horas
  • Venezuela: 23.00 horas
  • Estados Unidos del Central (CT): 22.00 horas
  • Colombia: 21.00 horas
  • Ecuador: 21.00 horas
  • Perú: 21.00 horas
  • Estados Unidos de la Montaña (MT): 20.00 horas
  • México: 20.00 horas
  • Estados Unidos del Pacífico (PT): 19.00 horas
  • España: 05.00 horas

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