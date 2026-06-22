Jordania vs. Argelia, por el Mundial 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Jordania y Argelia se miden este martes, desde las 0 de Argentina, por el Grupo J del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá. El arbitraje estará a cargo del esloveno Slavko Vincic, con sus compatriotas Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic como asistentes, y el jamaicano Oshane Anthony Nation como cuarto árbitro.

Jordania afronta el compromiso después de una experiencia histórica en su estreno. La selección asiática disputó por primera vez una Copa del Mundo y si bien cayó 3 a 1 frente a Austria, mostró cosas interesantes.

Argelia, en cambio, tuvo un estreno mucho más exigente, ya que cayó goleada por 3 a 0 frente a la Argentina, con un Lionel Messi imparable, autor de un hat-trick.

Probables formaciones de Jordania vs. Argelia por el Mundial 2026

Cómo ver en vivo Jordania vs. Argelia por el Mundial 2026

Yazeed Abulaila; Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Alarab, Mohammad Abualnadi; Mohannad Abutahha, Mousa Altamari, Nizar AlRashdan, Noor Alrawabdeh; Odeh Fakhoury y Ali Olwan.Jamal SellamiLuca Zidane; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait Nouri; Hicham Boudaoui, Ibrahim Maza, Nabil Bentaleb; Anis Hadj Moussa, Amine Gouiri y Fares Chaibi.Vladimir Petkovic

El partido entre Jordania y Argelia por el Mundial 2026 será televisado por DSports. Además, vas a poder disfrutrarlo en vivo online por las plataformasa digitales de streaming de Flow y DGO.

A qué hora juegan Jordania vs. Argelia por el Mundial 2026