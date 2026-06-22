Alarma en la Selección: Cuti Romero salió lesionado ante Austria con dolor en la rodilla derecha

Un giro inesperado sacudió el partido entre Argentina y Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026: Cristian "Cuti" Romero debió abandonar el campo a los 55 minutos con molestias en la rodilla derecha, la misma zona que lo había complicado en los meses previos al torneo.

La acción que forzó la sustitución se produjo a los 46 minutos, cuando Romero disputó una pelota con el mediocampista austríaco Marcel Sabitzer, del Borussia Dortmund. Tras ese choque, el defensor comenzó a sentir dolor y el cuerpo técnico decidió sacarlo pese a que el propio jugador pedía continuar. Una vez en el banco, se lo vio con hielo en la zona afectada.

El antecedente agrava la preocupación. Solo tres meses antes del inicio del Mundial, Romero había sufrido un esguince de grado dos en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha durante su paso por el Tottenham. Pese a esa recuperación exigente, Lionel Scaloni lo había sostenido como titular tanto en el debut ante Argelia como en este partido en Dallas.

Su reemplazante fue Nicolás Otamendi, quien recientemente firmó contrato con River Plate y tomó el relevo en la zaga central con el partido 1-0 a favor de la Selección.

El estado de Romero será la principal incógnita en las próximas horas de cara a la definición del grupo y una eventual fase eliminatoria.