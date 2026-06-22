Juega la Selección: ¿Qué pasa si mirás el partido sin permiso en el trabajo?

El furor por el Mundial 2026 y el crucial partido de la Selección argentina frente a Austria por la segunda fecha del Grupo J reavivaron el debate sobre el fútbol en el ámbito laboral.

Mientras miles de trabajadores buscan la forma de seguir las transmisión, mirar los encuentros sin autorización previa puede generar sanciones dentro de las empresas.

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La ley de Contrato de Trabajo (Nº 20.744) respalda la facultad del empleador para aplicar medidas disciplinarias en estos casos.

Cuáles son las sanciones que prevé la legislación

Un apercibimiento o llamado de atención por escrito es la sanción más común para una primera falta, la que queda asentada en el legajo del trabajador.

Si el trabajador ya tiene antecedentes de llamados de atención, o si su distracción para ver el partido causó un perjuicio operativo grave en la empresa, el empleador puede suspenderlo por uno o más días sin goce de sueldo, con un límite legal de un mes.

Mirar un partido en el ámbito laboral no es motivo suficiente para un despido sin indemnización, ya que la ley exige que exista una "injuria laboral grave" que rompa definitivamente la confianza de la relación.

Sin embargo, un despido con causa sí podría ser válido, según la legislación.