La formación confirmada de la Selección Argentina ante Austria por el Mundial 2026

Lionel Scaloni confirmó los titulares la Selección Argentina para enfrentar hoy martes a Austria, desde las 14, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá.

Como se había especulado, habrá sólo una modificación con respecto a aquellos que golearon por 3 a 0 a Argelia, con tres tantos de Lionel Messi, en el inicio de la participación de ambos en la Copa del Mundo. Nahuel Molina Lucero ingresará desde el inicio en lugar de Gonzalo Montiel, quien si bien terminó con algún problema físico el último cotejo, tampoco había convencido del todo al cuerpo técnico.

¡QUÉ MANIJA VER ESTA IMAGEN SIEMPRE! EL 10 ADELANTE, LA SCALONETA LO SIGUE



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Arriba, los titulares por el momento con Scaloni. Messi estará acompañado por Thiago Almada y por Lautaro Martínez, quien está peleado con el gol pero espera su gran oportunidad para demostrar lo que vale en la máxima cita del fútbol mundial.

La formación de la Selección Argentina ante Austria