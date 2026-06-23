Javier Milei recibió al economista David Friedman en Olivos

El presidente Javier Milei recibió este martes en la Quinta de Olivos al reconocido economista estadounidense David Friedman.

El encuentro privado entre el jefe de Estado y el referente académico se concretó en la previa de las exposiciones programadas para el evento de la Fundación Faro, donde ambos disertaron sobre políticas de libre mercado y desregulación económica.

La agenda académica y el respaldo al modelo argentino

La reunión con el hijo del célebre Premio Nobel Milton Friedman sirvió para analizar las reformas estructurales y el esquema monetario que lleva adelante la administración nacional.

El intelectual estadounidense llegó a la Argentina con una agenda centrada en respaldar el proceso de transformación libertario, destacando de forma reciente que un avance similar al de la economía chilena de finales del siglo pasado representaría un logro histórico para el país.

El Presidente Javier Milei recibió en la Quinta de Olivos al economista David Friedman. pic.twitter.com/XYf0o3gLzY — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) June 23, 2026

El cónclave en la residencia presidencial sirvió además para consolidar los lazos del Poder Ejecutivo con los principales centros de pensamiento liberal a nivel internacional.

Durante el intercambio de visiones, las autoridades locales expusieron los resultados fiscales alcanzados durante el primer semestre y las proyecciones de inversión privada bajo los nuevos marcos regulatorios vigentes.

El debut del nuevo esquema de comunicación oficial

La difusión del encuentro se realizó a través de las redes institucionales de la Oficina del Presidente, siendo una de las primeras actividades compartidas tras el reordenamiento del área comunicacional de la Casa Rosada.

La cita se dio en la misma jornada en la que el flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, asumió la conducción de las conferencias oficiales tras el desplazamiento de las funciones de prensa del jefe de Gabinete.

Los lineamientos discutidos con el académico serán el eje conductor de las ponencias nocturnas del Foro.

La administración central busca capitalizar estas visitas internacionales para fortalecer la credibilidad del programa económico ante los mercados financieros y ratificar el rumbo hacia la competencia de monedas y la eliminación definitiva de las restricciones cambiarias.