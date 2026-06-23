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Adorni aclaró que está dispueto a ir el 2 de julio al Senado por su informe de gestión

El jefe de Gabinete manifestó que se presentaría en esa fecha para hablar ante la Cámara alta.

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El jefe de Gabinete Manuel Adorni se refirió a su visita al Senado y sostuvo que "está a disposición" para dar el 2 de julio su informe de gestión.

"Estoy a disposición para presentarme el día 2 de Julio próximo al Honorable Senado de la Nación para brindar el informe de gestión como marca la Constitución Nacional. Fin", sostuvo el funcionario en un mensaje en X.

La presidenta del bloque de la Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, había anunciado la cancelación del informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Senado para el 2 de julio.

"Yo lo suspendí (al informe) porque no tenía sentido hacerlo venir para que lo tengan ocho horas castigándolo en público; además, los senadores no están interesados en hacerle preguntas como jefe de Gabinete", afirmó Bullrich a La Nación.

Por otra parte, esta tarde el jefe de Gabinete tuvo reuniones con un grupo de senadores en Casa Rosada, en donde estuvo presente la secretaria de Presidencia, Karina Milei.

Las convocatorias fueron a las 11.30, a las 13 y a las 16 horas. El primer encuentro se llevó a cabo con Pablo Cervi (Neuquén), Enzo Fullone (Río Negro), Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), Vilma Bedia (Jujuy) y Romina Almeida (Entre Ríos). 

A su vez, hubo una segunda reunión con Ezequiel Atauche (Jujuy), Juan Cruz Godoy (Chaco), Ivanna Arrascaeta (San Luis), Gonzalo Guzmán Coraita (Salta), Bruno Olivera (San Juan), Juan Carlos Pagotto (La Rioja) y Belén Montes de Oca (Tierra del Fuego). La tercera, con un grupo más reducido.

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