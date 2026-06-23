Las reacciones de la oposición a la ayuda del PRO y la UCR para demorar la interpelación contra Adorni

Mientras el Senado sigue siendo el mayor desafío para blindar a Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete, el gobierno de Javier Milei se anotó una victoria en Diputados, donde con ayuda del PRO y la UCR, lograron demorar el pedido de interpelación. La oposición férrea, en llamas.

Le faltaron 12 diputados sentados a los que impulsan el llamado a Adorni y plantean la moción de censura para expulsarlo del cargo. La sesión se cayó por falta de quórum y la jugada del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de acordar con los aliados para demorar la ofensiva, tuvo éxito. La discusión se traslada a comisiones.

"Los que están encubriendo esto, van a tener que poner la cara ante la sociedad", fue lo mas suave que dijo la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade que aseguró que "Adorni sigue robando porque el Presidente lo convalida". "Esto lejos de ser una derrota es la radiografía mas acabada de quienes queremos una republica fuerte", marcó.

"Adorni sigue robando porque el Presidente lo convalida", dijo Mónica Frade.

"Hay un clan que se esta enriqueciendo en el seno de este gobierno y de esta Cámara", afirmó y les recordó a los que no bajaron que "es lógico, natural, algunas ausencias, porque algunos tienen los papeles mas flojos que Adorni". A ambas acusaciones les puso nombre o cargo.

Tanto la facción del PRO que responde directamente al expresidente de la Nación Mauricio Macri y había reclamado que Adorni no pase "ni un día mas en el cargo", como la otra ala amarilla con fuertes acuerdos en marcha en Diputados con La Libertad Avanza optaron por jugar en tándem con Milei.

Del boicot a la sesión también participaron el MID e Innovación Federal. Son todas bancadas que se expresaron públicamente para exigir a Milei que corra a Adorni y/o sobre el deber constitucional que tiene de ir al Congreso a explicar el crecimiento de su patrimonio y el avance de la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

Marcela Pagano: "Quisiera que consten las ausencias"

La diputada Marcela Pagano con monobloque propio llamado "Coherencia" sostuvo al tener habilitado el micrófono: "Quisiera que consten hoy las ausencias, porque son los mismos que después van a los medios a venderse como opositores o garantes de la república".

La diputada Marcela Pagano.

Y sostuvo que "esta sesión la hicieron caer, probablemente con plata y cada vez mas chiquita. Pero no se preocupen, fracasó esta sesión, vamos a seguir intentando".

Pablo Juliano: "¿Qué les dieron para no venir?"

"Si vos te hacés llamar radical tenés que estar acá", sostuvo por su parte el diputado Pablo Juliano. "¿Qué les dieron para no venir? ¿Qué negociaron? ¿Qué te entregaron para no esta acá? Hay radicales que hoy estamos acá", aclaró.

"Adorni es un corrupto, que le mintió a la gente, que le mintió al Congreso, es un símbolo de lo que vinieron a hacer, acomodarse y llevarse privilegios ustedes", apunto contra LLA.

Juliano les marcó a sus compañeros de bancada que no dieron quórum que "están condenando a la Argentina a una crisis institucional" y dijo que Adorni "carga con la sentencia de la gente sobre sus espaldas".

German Martínez dijo hay una "doble crisis"

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, dijo: "A nosotros no nos van a callar ni a sacar de estas bancas, no vamos a decir una cosa en las redes y otras en el recinto, no vamos a aflojar ni vamos a dejar de insistir con la moción de censura cada vez que podamos, ni vamos a dejar de pedir un solución para todos los problemas de los argentinos que este gobierno no soluciona por que tiene Adorni sentado en la Jefatura de Gabinete".

Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria.

"Tenemos un gobierno con una grave crisis política e institucional alrededor de Adorni y esta crisis existe por mas que la quieran meter abajo de la alfombra. Y es una crisis que no solo afecta la reputación del gobierno, sino que se encadena con otras crisis en el mundo del trabajo, en los ingresos de las familias y en su endeudamiento, en el financiamiento de las provincias, económica y productiva, especialmente en las pymes y en la industria".