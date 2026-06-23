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Martes, 23 de junio de 2026

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La Justicia investiga el pago adelantado de 12 mil dólares para el alquiler de la casa de la mamá de Adorni

El fiscal Gerardo Pollicita incorporó al expediente de enriquecimiento ilícito los contratos de un barrio privado, tras detectarse que el alquiler a nombre del tío del funcionario incluyó un desembolso de miles de dólares en efectivo.

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 La Justicia avanza en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, e investiga una transacción inmobiliaria reciente que involucra a la madre del funcionario.

Una de las nuevas líneas de investigación hace foco en el alquiler de una propiedad en el barrio cerrado Fincas de Iraola II, ubicado en el partido bonaerense de Berazategui. 

En este marco, el fiscal Gerardo Pollicita solicitó a las autoridades del complejo residencial documentación que certifique si Silvia Pais, madre de Adorni, vive en el lugar. 

El alquiler mensual de la vivienda tiene un valor de 1.100 dólares y se abonó un año por adelantado, en efectivo.
El alquiler mensual de la vivienda tiene un valor de 1.100 dólares y se abonó un año por adelantado, en efectivo.

La hipótesis de los investigadores apunta a esclarecer si los fondos utilizados para alquilar este inmueble están relacionados con el incremento patrimonial bajo sospecha del jefe de Gabinete. 

Los registros indican que el contrato de locación fue firmado por un plazo de dos años a un valor mensual de 1.100 dólares. No obstante, la Fiscalía constató que existió una cancelación anticipada del primer año de vigencia mediante un pago único de 12.000 dólares, realizado presuntamente en moneda extranjera en efectivo. 

El documento no figura a nombre de la madre del jefe de Gabinete, sino de su hermano, Juan Pais, quien es tío del funcionario. Además, los investigadores detectaron que desde el entorno familiar se solicitó la autorización correspondiente para abonar las expensas mensuales, valuadas en 500 mil pesos, en efectivo. 

La administración del country ya remitió al juzgado las actas de ingreso, los comprobantes de la operación y el desglose de los gastos de mantenimiento del lote. Estas pruebas se incorporaron al expediente penal. 

La semana pasada también se constató que hubo una compra de sábanas por un valor de ocho millones de pesos y una máquina arcade de colección cotizada en ocho mil dólares para la casa de Indio Cuá, cuya reforma superó los 200.000 dólares.

Para la Fiscalía, los montos destinados al traslado de la madre de Adorni son motivo de investigación así como la inclusión de su tío, Juan Pais en el circuito de movimientos de dinero en efectivo que el jefe de Gabinete deberá justificar ante la Justicia. 

Este escenario se suma a la situación de su hermano, Francisco Adorni. El fiscal Guillermo Marijuán solicitó que se presenta a una declaración indagatoria por presuntas irregularidade y contradicciones detectadas en sus declaraciones juradas de bienes, las cuales sufrieron dos modificaciones consecutivas. 

Los antecedentes del núcleo familiar de Adorni en el ámbito estatal se remontan al inicio de la presidencia de Javier Milei. Durante los primeros meses de la gestión libertaria, tanto la madre del jefe de Gabinete como su tía obtuvieron designaciones de cargos en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires.

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