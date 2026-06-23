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Martes, 23 de junio de 2026

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TRIBUNALES

Citaron a indagatoria a José Luis Espert por presunto lavado de dinero

El juez federal Lino Mirabelli aceptó el requerimiento de la fiscalía. La audiencia judicial se fijó para el próximo 30 de junio.

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El juez federal Lino Mirabelli citó a declaración indagatoria al exdiputado José Luis Espert en el marco de una causa penal que lo investiga por presunto lavado de dinero.

La resolución judicial se dio tras el requerimiento formal presentado por el fiscal federal Fernando Domínguez, fijando la audiencia para finales de este mes.

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La causa penal contra el exlegislador nacional avanza sobre los aportes de campaña y los traslados logísticos que se habrían realizado durante la actividad política del economista libertario. El origen de los fondos y los activos utilizados por la estructura partidaria centran el foco de la imputación.

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Durante la jornada del 30 de junio, el imputado tendrá la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa y presentar un descargo formal ante el magistrado y el representante del Ministerio Público Fiscal.

Hasta el momento de la audiencia, la defensa del economista podrá acceder a las pruebas acumuladas en el expediente para preparar la declaración. Las autoridades judiciales no descartaron nuevas citaciones de testigos clave para las próximas semanas.

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