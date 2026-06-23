Citaron a indagatoria a José Luis Espert por presunto lavado de dinero

El juez federal Lino Mirabelli citó a declaración indagatoria al exdiputado José Luis Espert en el marco de una causa penal que lo investiga por presunto lavado de dinero.

La resolución judicial se dio tras el requerimiento formal presentado por el fiscal federal Fernando Domínguez, fijando la audiencia para finales de este mes.

Los vínculos con el empresario Fred Machado bajo la lupa judicial

La Justicia Federal busca determinar la responsabilidad del referente de La Libertad Avanza en relación con sus vínculos financieros y comerciales con el empresario Fred Machado.

El financista se encuentra estrechamente ligado a investigaciones por narcotráfico y fue condenado recientemente en los Estados Unidos por delitos de fraude y blanqueo de activos.

La causa penal contra el exlegislador nacional avanza sobre los aportes de campaña y los traslados logísticos que se habrían realizado durante la actividad política del economista libertario. El origen de los fondos y los activos utilizados por la estructura partidaria centran el foco de la imputación.

Próximos pasos procesales en los tribunales federales

El llamado a indagatoria representa un paso clave en la instrucción del expediente por delitos financieros.

Durante la jornada del 30 de junio, el imputado tendrá la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa y presentar un descargo formal ante el magistrado y el representante del Ministerio Público Fiscal.

Hasta el momento de la audiencia, la defensa del economista podrá acceder a las pruebas acumuladas en el expediente para preparar la declaración. Las autoridades judiciales no descartaron nuevas citaciones de testigos clave para las próximas semanas.