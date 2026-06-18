Pidieron la indagatoria de José Luis Espert por supuesto lavado de dinero

El fiscal federal Fernando Domínguez pidió que el ex diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert sea indagado por presunto lavado de dinero a raíz de sus vínculos con Federico "Fred" Machado, quien admitió ante la Justicia estadounidense haber cometido delitos de fraude.

La sospecha tiene su origen en que Espert habría recibido una transferencia de 200.000 dólares del empresario y realizado operaciones de compra de autos de alta gama. Domínguez efectuó la solicitud ante el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli.

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"La investigación permitió establecer que el denunciado José Luis Espert recibió en una cuenta radicada en Estados Unidos una transferencia de 200.000 dólares provenientes de una empresa criminal integrada, entre otros, por Federico Andrés Machado", sostuvo el fiscal en el escrito de su petición.

Domínguez sumó que ese dinero "posteriormente fue ingresado por el denunciado en el sistema económico financiero argentino y aplicado a la adquisición de distintos bienes".

El ex legislador nacional era el primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires durante las elecciones de 2025, pero fue apartado cuando quedó en medio del escándalo que involucra a Machado.

Según la investigación del fiscal, para dar visos de "licitud a los fondos", Espert "compró un BMW, un Lexus e hizo pagos a un fideicomiso llamado Dunas". Domínguez apuntó también contra Varianza SA, la sociedad comercial del ex legislador, por presuntamente confeccionar "informes contables falsos para justificar el origen del dinero".

Qué había dicho Espert sobre los fondos investigados

Cuando estalló el escándalo, Espert salió a explicar que esos fondos respondían a "un contrato de consultoría con Machado para asistirlo en una explotación minera en Guatemala".

La fiscalía, en cambio, advirtió que el ex legislador nunca pisó ese país, al tiempo que indicó que "las minas vinculadas al supuesto asesoramiento no se encontraban operativas" al momento del contrato. "Tampoco existen evidencias concretas de que haya realizado tareas profesionales relacionadas con ese acuerdo", agregó.