Operativo en la estación Liniers: imputaron a un pasajero que llevaba US$ 175.000 en una conservadora

Un hombre de 23 años fue demorado en la terminal de micros de Liniers por llevar 175.700 dólares escondidos en una conservadora portátil. Para disimular, había puesto bebidas adentro. Estaba a minutos de subir a un micro con destino a La Quiaca, en Jujuy.

El procedimiento estuvo a cargo del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA y la Comisaría Terminal de Ómnibus de CABA, en el marco de un operativo de prevención.

El momento en el que las autoridades confiscaron el dinero.

Al pasar el equipaje por el equipo de Rayos X, los agentes detectaron bultos sospechosos dentro de la conservadora. Al abrirla, encontraron los fajos de billetes ocultos.

El Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°6, a cargo del juez Marcelo Aguinsky, ordenó el conteo del dinero y su secuestro, junto con la conservadora, documentación y dos celulares que el hombre llevaba encima.

El operativo fue supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional. El imputado, de nacionalidad boliviana, quedó a disposición del juez a la espera de los próximos pasos judiciales.

Crónica Policiales: todas las noticias de hoy