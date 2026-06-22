La fiscalía aseguró que Espert presentó un contrato falso para justificar 200 mil dólares

El exdiputado nacional José Luis Espert quedó en el centro de una investigación judicial por presunto lavado de activos luego de que el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, concluyera que el contrato utilizado para justificar el ingreso de US$200.000 a su cuenta bancaria era falso.

Según la acusación, Espert presentó un supuesto acuerdo de servicios profesionales con la empresa guatemalteca Minas del Pueblo S.A. para explicar el origen de los fondos.

Sin embargo, la investigación determinó que el exlegislador nunca viajó a Guatemala para prestar los servicios que figuraban en el documento y que las explotaciones mineras de la firma no se encontraban operativas al momento de los hechos.

A partir de estos elementos, el fiscal solicitó formalmente la indagatoria de Espert por presunto lavado de activos. La medida también alcanza a su contador, Mariano Cosentino, y a la empresa Varianza S.A., señalados por la confección de documentación contable que habría servido para respaldar la operación bajo investigación.

En esa línea, la causa apunta además al origen del dinero recibido. De acuerdo con el expediente, los fondos provenían de cuentas vinculadas a Federico "Fred" Machado, un empresario argentino que admitió en Estados Unidos haber participado en maniobras de lavado de dinero y mantener vínculos con actividades relacionadas con el narcotráfico.

En el marco de la investigación, el juez federal Lino Mirabelli dispuso la inhibición general de bienes y la prohibición de innovar sobre los activos financieros y propiedades de Espert y de su esposa, María Mercedes González. La medida busca preservar el patrimonio involucrado mientras avanza el proceso judicial.

En tanto, los investigadores sostienen que la relación entre Espert y Machado estaría vinculada al financiamiento económico y logístico de la campaña presidencial que el economista encabezó en 2019.

Ese vínculo es uno de los principales ejes de la pesquisa que intenta determinar si existieron maniobras destinadas a introducir fondos de origen ilícito al circuito legal.

Por último, la figura de Machado ya había quedado bajo la lupa de la Justicia internacional. En abril de 2021 fue detenido por Interpol en Argentina tras un pedido de extradición de Estados Unidos, donde enfrentaba acusaciones por fraude electrónico, lavado de activos y asociación ilícita. El proceso fue posteriormente avalado por la Corte Suprema de Justicia.