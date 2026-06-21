Comienza la gestión de Ravier: jura en Casa Rosada y acto con la Fundación Faro

El presidente Javier Milei tomará juramento este lunes al economista y docente pampeano Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

La designación busca reordenar la estrategia de comunicación del Gobierno nacional tras el ascenso de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Lanzamiento político y equilibrio en el entorno presidencial

La presentación formal de Ravier continuará el martes con un acto de la Fundación Faro, el laboratorio de ideas liderado por el asesor general Santiago Caputo.

El evento contará con la presencia de la militancia libertaria y servirá como plataforma política para consolidar al nuevo funcionario en el esquema oficialista.

Con estas dos apariciones consecutivas, el jefe de Estado busca equilibrar las dos vertientes internas más importantes de su administración.

El primer paso se dará en Balcarce 50 bajo el ala de la secretaria general de la Presidencial, Karina Milei, mientras que el segundo respaldará al sector de Caputo y al intelectual Agustín Laje.

Transición interna y agenda internacional

El recambio en la vocería se produce en un momento de tensiones, luego de que la Inspección General de Justicia (IGJ) abriera una investigación sobre el financiamiento de la Fundación Faro.

Pese al ruido interno, la prioridad del Ejecutivo es dejar consolidada la estructura del área antes del próximo viaje presidencial al exterior.

El mandatario nacional partirá este miércoles hacia Madrid para participar de encuentros empresariales, y luego viajará a Nueva York para reunirse con Donald Trump.

En tanto, las fuentes oficiales confirmaron que Ravier iniciará una breve transición técnica con el equipo saliente y ofrecerá su primera conferencia de prensa en la Casa Rosada la próxima semana.