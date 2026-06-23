Adorni convocó a senadores oficialistas ante una eventual interpelación del Congreso: Bullrich pegará el "faltazo"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibirá este martes en la Casa Rosada a senadores de La Libertad Avanza (LLA) en la previa de una sesión en la que podría aprobarse este jueves una interpelación en la Cámara alta contra el ministro coordinador, investigado en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

El objetivo del encuentro será conversar sobre la dinámica del Congreso durante el segundo semestre del 2026, informaron fuentes oficiales.

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No obstante, luego de que Martín Menem derivara el debate a comisiones en Diputados para frustrar la sesión de este martes, el jefe de Gabinete impulsaría el mismo camino para el tema en el Senado.

La convocatoria de todo el bloque de senadores de LLA se realizó a través del secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, uno de los encargados de articular la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.

Para dialogar en detalle con los 21 legisladores, Adorni dividió al grupo en tres bloques: uno será recibido a las 11, otro a las 13.30 y el último a las 16.

La expectativa está centrada en si asistirá la jefa de la bancada, Patricia Bullrich, quien rechazó en los últimos días las explicaciones de Adorni sobre su situación patrimonial.

"Esto es más que un error, esto es una omisión ética", cuestionó la ex ministra de Seguridad Nacional la semana última.

El "poroteo" que hace el Gobierno en procura de bloquear la interpelación

LLA ya tiene 21 senadores y en el Poder Ejecutivo se especula que, la eventual ayuda de los dos legisladores de Encuentro Misionero, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, y la radical Silvana Schneider, puede alcanzar 24 votos en línea con su posición.

Con sólo sumar algún aliado ya tendrían 25 votos, suficientes para bloquear cualquier intento de aprobar este jueves la interpelación a Adorni, según se interpreta en el oficialismo.