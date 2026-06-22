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Lunes, 22 de junio de 2026

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Manuel Adorni anunció la salida del secretario de Comunicación, Javier Lanari

El jefe de Gabinete oficializó el alejamiento de su principal colaborador en el área de prensa tras una reunión clave en la Casa Rosada.

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció oficialmente este lunes la salida de Javier Lanari de su cargo como secretario de Prensa y Comunicación de Presidencia. 

La decisión se dio a conocer luego de dos años y medio de gestión compartida desde el inicio de la administración actual.

La resolución se comunicó formalmente tras un encuentro en la Casa Rosada entre el ministro coordinador y el flamante vocero presidencial, Adrián Ravier

El alejamiento representa una nueva reestructuración en el esquema de comunicación oficial del Poder Ejecutivo.

Los motivos y la gestión de Lanari en el Gobierno

Javier Lanari había asumido la conducción del área tras el ascenso de Adorni a la Jefatura de Gabinete. 

Durante su gestión, el exfuncionario estuvo a cargo de decisiones de alto perfil institucional, como el cierre temporal y la posterior reapertura de la sala de periodistas del palacio de Gobierno.

El ministro coordinador utilizó su cuenta oficial en la plataforma X para despedir al exsecretario. "En nombre del Gobierno, le deseo lo mejor para sus futuros desafíos", expresó el jefe de los ministros al destacar la tarea desempeñada por su colaborador.

El nuevo esquema de prensa de la Casa Rosada

El desplazamiento de Lanari coincide con el reciente desembarco de Adrián Ravier en el rol de la vocería. 

Desde la Jefatura de Gabinete adelantaron que el proceso de reorganización interna continuará de forma inmediata en las próximas horas.

"En breve anunciaremos el nombre de su reemplazo", anticipó el titular de los ministros en sus redes sociales. El próximo secretario de Comunicación de la Nación deberá trabajar en coordinación directa con el nuevo equipo para delinear la estrategia informativa gubernamental.

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