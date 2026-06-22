Diputados convocó a una sesión para avanzar en la interpelación a Manuel Adorni

El secretario parlamentario de Diputados, Adrián Francisco Pagán, convocó a una sesión en la Cámara baja para las 14 de este martes, con el fin de resolver si se avanza o no con la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien es investigado en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

Pero el interrogante es si los bloques opositores lograrán reunir los 129 legisladores necesarios para habilitar el debate.

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La convocatoria fue impulsada principalmente por diputados del kirchnerismo y la Izquierda.

Según informó la agencia Noticias Argentinas (NA), el temario previsto para el martes incluye seis proyectos de resolución que piden citar al jefe de Gabinete para que informe sobre supuestas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos.

También piden que el funcionario informe diversas cuestiones relacionadas con la situación patrimonial declarada ante la Oficina Anticorrupción (OA).

Tres de los seis proyectos que se prevén tratar este martes en Diputados incluyen que se establezca además la posibilidad de iniciar una moción de censura para que Adorni abandone su cargo.

¿ Qué es una moción de censura ?





La moción de censura fue incorporada a la Constitución Nacional en la reforma de 1994, pero nunca fue utilizada.

Contempla varias instancias parlamentarias y requiere mayorías absolutas en ambas cámaras del Congreso.

El procedimiento es extenso e incluye dos etapas. La primera consiste en la aprobación de un pedido de interpelación, que debe ser avalado por mayoría absoluta en cualquiera de las dos cámaras.

Luego, el funcionario cuestionado debe concurrir al Congreso y entonces se habilita la segunda instancia: el tratamiento de la moción de censura propiamente dicha.

La remoción del funcionario se produciría sólo si ambas cámaras aprobaran la moción.