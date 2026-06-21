Tabar negó que la intimación de ARCA sea un apriete: "Sería más que descabellado"

Matías Tabar, el contratista que estuvo a cargo de la refacción de la casa de Manuel Adorni en el country Indio Cuá, rechazó que la intimación que recibió por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sea un apriete por haber complicado al jefe de Gabinete con su declaración en la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

"Me parece medio raro pensar que fuese un apriete, algo así, no lo considero. Sería como el perro que se muerde la cola, que me mandara a apretar por un gasto que hizo él, sería más que descabellado", evaluó Tabar en una entrevista radial.

La semana pasada, ARCA intimó a Tabar para que, en un plazo máximo de diez días, presente la justificación de ingresos 2024 y 2025 y actividad real, facturación y detalles de obra en la casa de Adorni en Indio Cuá, y compras a proveedores en 2024 y 2025.

También le solicitó la justificación de compra de bienes, una camioneta por $47 millones y un auto por $4 millones, vehículo que vendió y de otra camioneta que había vendido antes, justificación del origen de fondos por compra de dólares 2024/2025 y confirmaciones societarias.

La casa de Manuel Adorni en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz.

Consultado al respecto, el contratista expresó: "ARCA me pide explicar unas inconsistencias que detectaron, corregirlas, enviarlas, y un par de declaraciones de patrimonio. Es normal, hace mas de 20 años que soy autónomo y cuando se detectan irregularidades, hay que corregirlas".

Insistió, asimismo, en que la intimación no fue un "apriete". "Como contribuyente es lo que me corresponde, una de las probabilidades que existían bajo la investigación y mi declaración", apuntó y añadió: "Es normal que ingreses y tengas irregularidades o inconsistencias dentro de tu portal. Por eso no lo tomo como una persecución o un hostigamiento".

Tabar indicó que Adorni no volvió a contactarlo

Tabar, por otra parte, aseveró que ni el jefe de Gabinete ni personas de su entorno lo contactaron en los últimos días. "No tengo mi teléfono, yo salgo, me lo puedo cruzar, no tengo ningún problema. Igual considero que buscarse no sería justo para ninguna de las dos partes", recalcó.

Por último, abogó para que "avance todo esto y se haga lo que se tenga que hacer". "El día que se termine volveré a atender el contacto, por ahí, o por ahí no. Me parecería injusto ir y buscar, porque de la otra parte se puede tomar de una forma, prefiero seguir así", sentenció.