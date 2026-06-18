ARCA intimó al contratista de Manuel Adorni para que justifique sus ingresos
Es por los trabajos realizados en la casa que el jefe de Gabinete refaccionó en el country Indio Cuá. Matías Tabar también deberá detallar sobre la facturación de la compra de materiales y la mano de obra.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) intimó a Matías Tabar, contratista del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para que justifique ingresos por los trabajos realizados en la casa que el funcionario refaccionó en el country Indio Cuá, de Exaltación de la Cruz. Además, el ente le pidió detalles sobre la facturación de la compra de materiales y la mano de obra.
El contratista recibió una intimación de ARCA en la que le piden que presente, en un plazo máximo de diez días, justificación de ingresos 2024 y 2025 y actividad real, facturación y detalles de obra en la casa de Adorni en Indio Cuá, y compras a proveedores en 2024 y 2025.
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El organismo también le solicitó la justificación de compra de bienes, una camioneta por $47 millones y un auto por $4 millones, vehículo que vendió y de otra camioneta que había vendido antes, justificación del origen de fondos por compra de dólares 2024/2025 y confirmaciones societarias.
La medida se da luego de que la declaración de Tabar complicara la situación de Adorni en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
En este marco, la diputada nacional, Marcela Pagano presentó una denuncia ante el juez en la que acusa a Adorni de utilizar sus vínculos en el poder para obstruir el accionar de la Justicia.
"La aparición de actividad de fiscalización tributaria sobre quienes han colaborado con la Justicia, en estrecha proximidad temporal con sus declaraciones, es susceptible de generar un efecto inhibitorio sobre la prueba testimonial", alertó la funcionaria en su presentación judicial.
Además, remarcó que ARCA es un ente que depende del Poder Ejecutivo y agregó: "La cabeza de coordinación administrativa general la ejerce uno de los funcionarios cuya situación patrimonial se investiga en autos". "Amedrenta a quienes ya declararon y disuade a quienes podrían hacerlo, comprometiendo la libre y veraz declaración que la ley procura asegurar", cerró.
Claves del testimonio de Matías Tabar
- A principios de mayo, el contratista aportó ante la Justicia una serie de detalles sobre las refacciones que realizó en la casa del jefe de Gabinete en el country Indio Cuá.
- En su declaración, confirmó que las obras costaron 245 mil dólares, que fueron abonados en efectivo y sin factura, y detalló tanto el cronograma de los trabajos como la modalidad de pago.
- Según su testimonio ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, los arreglos se extendieron durante casi diez meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025. En ese período, se ejecutaron intervenciones sobre distintos sectores de la propiedad, que se encuentra en un lote de 400 metros cuadrados.
- De acuerdo a lo declarado, las tareas incluyeron la realización de pisos, trabajos en el baño y la cocina, la construcción de mobiliario para el quincho y la reparación de la pileta.
- Tabar, socio del estudio Alta Arquitectura, sostuvo que el monto de la obra fue cancelado en su totalidad por el funcionario. El pago se realizó en dos etapas: una primera entrega de 55 mil dólares durante 2024 y el saldo restante de 190 mil dólares a lo largo de 2025.
- Otro de los puntos que comentó fue que, mientras se desarrollaban las refacciones, el jefe de Gabinete alquiló otra vivienda dentro del mismo country. Ese gasto adicional, siempre según el testimonio, ascendió a 13 mil dólares durante el tiempo que duró la obra.
- Tabar también entregó a la Justicia su teléfono celular y brindó detalles sobre las personas que participaron en los trabajos en la casa de fin de semana, comprada a fines de 2024 por el funcionario y su esposa, Bettina Angeletti.
- El contratista numeró a los distintos oficios involucrados (albañiles, plomeros y electricistas) y aportó información que permitiría reconstruir la dinámica de la obra y verificar la consistencia de los pagos declarados.