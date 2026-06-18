ARCA intimó al contratista de Manuel Adorni para que justifique sus ingresos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) intimó a Matías Tabar, contratista del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para que justifique ingresos por los trabajos realizados en la casa que el funcionario refaccionó en el country Indio Cuá, de Exaltación de la Cruz. Además, el ente le pidió detalles sobre la facturación de la compra de materiales y la mano de obra.

El contratista recibió una intimación de ARCA en la que le piden que presente, en un plazo máximo de diez días, justificación de ingresos 2024 y 2025 y actividad real, facturación y detalles de obra en la casa de Adorni en Indio Cuá, y compras a proveedores en 2024 y 2025.

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El organismo también le solicitó la justificación de compra de bienes, una camioneta por $47 millones y un auto por $4 millones, vehículo que vendió y de otra camioneta que había vendido antes, justificación del origen de fondos por compra de dólares 2024/2025 y confirmaciones societarias.

La medida se da luego de que la declaración de Tabar complicara la situación de Adorni en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

En este marco, la diputada nacional, Marcela Pagano presentó una denuncia ante el juez en la que acusa a Adorni de utilizar sus vínculos en el poder para obstruir el accionar de la Justicia.

"La aparición de actividad de fiscalización tributaria sobre quienes han colaborado con la Justicia, en estrecha proximidad temporal con sus declaraciones, es susceptible de generar un efecto inhibitorio sobre la prueba testimonial", alertó la funcionaria en su presentación judicial.

Además, remarcó que ARCA es un ente que depende del Poder Ejecutivo y agregó: "La cabeza de coordinación administrativa general la ejerce uno de los funcionarios cuya situación patrimonial se investiga en autos". "Amedrenta a quienes ya declararon y disuade a quienes podrían hacerlo, comprometiendo la libre y veraz declaración que la ley procura asegurar", cerró.

Claves del testimonio de Matías Tabar