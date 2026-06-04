Ricardo Echegaray fue expulsado de ARCA por su condena a prisión

El Gobierno nacional echó este jueves a Ricardo Echegaray de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en función de su condena por administración fraudulenta agravada.

El exfuncionario, quien lideró la AFIP durante la gestión de Cristina Kirchner, continuaba desempeñándose como empleado de planta del organismo recaudador a pesar de haber abandonado la conducción del mismo en el año 2015.

La medida se adoptó en el marco de un expediente que seguía la situación administrativa del exdirector.

De este modo, la entidad que hoy conduce Andrés Vázquez dio cumplimiento efectivo a la orden judicial que determinó la inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública y dispuso la consecuente exoneración del exfuncionario de las filas estatales.

Los fundamentos de la resolución y el fallo de Casación

Entre los argumentos de la medida, las autoridades señalaron que Ricardo Echegaray fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 3 en el marco de la causa judicial que investigó los movimientos de la firma Oil Combustibles.

Por aquella decisión, el exjefe del fisco recibió una pena de cuatro años y ocho meses de prisión más la sanción accesoria que le impide volver a ejercer cargos en el Estado.

Pese a que la defensa particular del imputado presentó diferentes recursos para intentar revertir el fallo, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso extraordinario federal interpuesto por los abogados.

Esta última resolución dejó firme la condena penal dictada contra el exempleado aduanero.

La causa por defraudación a la administración pública

El tribunal integrado por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Javier Carbajo había confirmado la pena de prisión tras considerar que el extitular del organismo favoreció de manera irregular a la firma petrolera.

Según la investigación judicial, la compañía retuvo un total de 8.000 millones de pesos correspondientes al impuesto a los combustibles.

Ante la sentencia adversa, los representantes legales del exfuncionario habían solicitado la anulación total de la resolución bajo el argumento de una supuesta violación a la garantía de imparcialidad por parte de los magistrados del tribunal oral.

Sin embargo, el planteo fue rechazado por unanimidad. Por su parte, los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, entonces accionistas de la firma energética, resultaron absueltos en la misma causa, un beneficio que actualmente permanece bajo el análisis de la Corte Suprema de Justicia.