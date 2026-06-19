Matías Tabar brindó más detalles de la refacción de la casa de Adorni en Indio Cuá: "Pasé un presupuesto y fueron agregando cosas"

Matías Tabar, el contratista que estuvo a cargo de la obra de refacción de la casa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el country Indio Cuá, dio más detalles de los trabajos realizados y ratificó que recibió 245 mil dólares en efectivo.

"Pasé un presupuesto el cual se aprueba y se trabaja sobre eso. Y obviamente que se fueron agregando cosas. Llevé un poquito mejor la parte administrativa, porque normalmente no sucede nunca así y gracias a Dios que fue así. Al término de ocho meses después, cuando termina la obra y se arma este tema, contaba con cierta documentación", precisó respecto de cómo se gestó la remodelación de la vivienda.

Asimismo, aclaró que en la obra "no se agregaron metros cuadrados" ya que "se respetó el plano original de lo cual estaba declarado tanto en el barrio como en la municipalidad" de Exaltación de la Cruz.

La casa de Manuel Adorni en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz.

Por otra parte, Tabar no dio precisiones sobre el vínculo que pudo encontrar con la presunta compra de cerca de 8 millones de pesos en ropa de cama y blanquería que habría realizado una secretaria de la Vocería a nombre de Adorni. "Tengo entendido que, según los trascendidos, fue una factura que se encontró en mi teléfono. Considero que no me corresponde hablar sobre eso. No tengo conocimiento", manifestó en una entrevista televisiva.

"No me siento perseguido por ARCA"

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) intimó en las últimas horas a Tabar y le pidió que presente, en un plazo máximo de diez días, justificación de ingresos 2024 y 2025 y actividad real, facturación y detalles de obra en la casa de Adorni en Indio Cuá, y compras a proveedores en 2024 y 2025. La medida se da luego de que la declaración que brindó ante la Justicia complicara la situación del jefe de Gabinete en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Consultado, al respecto, Tabar expresó: "No me siento perseguido por ARCA, soy autónomo hace 25 años. Es normal entrar al portal y ver deudas, intimaciones y otras cosas que hay que resolver. Como contribuyente me tengo que hacer cargo. Era de manual lo que iba a suceder".