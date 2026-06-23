Sin Bullrich en la mesa, Karina Milei y Manuel Adorni recibieron a los senadores de LLA

Para que los esfuerzos del gobierno de Javier Milei por cuidar al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, de la presión de la oposición no se concentren estos días sólo en el Senado, bajo la coordinación de Patricia Bullrich, mostró acción la Casa Rosada, donde el funcionario bajo la lupa de la Justicia recibió en tres tandas a los senadores de La Libertad Avanza.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, dio el presente en la cita que no contó con la jefa de bloque. La interna no se apaga y quedó una vez más expuesta pese a que en Casa de Gobierno sostienen algunos que "sin duda" comparten el mismo fin de demorar o evitar una interpelación del funcionario de máxima confianza del presidente Milei.

Patricia Bullrich no forma parte de las reuniones con senadores en la Casa Rosada.

En otro gesto de autodeterminación, Bullrich prefirió continuar las negociaciones en la Cámara alta, ya que a las 18 de hoy tendrá lugar la reunión clave de Labor Parlamentaria con todas las bancadas por la sesión del jueves 25: se había acordado (cuando la oposición aceptó demorar una semana el debate) que las mociones por interpelación se habilitarían sin dictamen de comisión y con mayoría simple.

Bullrich intentará ahora cambiar el dictamen de la comisión y exigir un escenario mas complejo para la interpelación: la mayoría de dos tercios de los presentes.

En la Cámara de Diputados, mientras tanto, la jugada del oficialismo tuvo éxito y, acuerdo mediante con el PRO y la UCR para que no aporten al quórum, se cayó la sesión por la interpelación a Adorni. Los aliados de Milei directamente no bajaron al recinto.

Karina y Adorni, sin intermediarios, con los senadores

Desde la Jefatura de Gabinete compartieron las fotos con algunas de las tandas de los senadores que se reunieron con Karina Milei y Adorni e informaron oficialmente que se habló de "los objetivos para avanzar en esta nueva etapa de reformas que atraviesa el Congreso de la Nación".

Así, sin intermediarios y cara a cara con los senadores violetas bajo la dirección de Bullrich en el Congreso, conversaron en la previa de los intentos de interpelación y posible moción de censura de la oposición férrea en la Cámara alta, la que mas preocupa al gobierno.

Fueron dos primeras tandas a las 11 y las 13.30 y habrá otra a las 16. Participó también al secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, uno de los nexos entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.

Los primeros en llegar fueron los senadores Carmen Álvarez Rivero (provincia de Córdoba); Pablo Cervi (Neuquén), Enzo Fullone (Río Negro); Romina Almeida (Entre Ríos) y Vilma Bedia (Jujuy).

El gobierno de La Libertad Avanza buscan evitar fisuras en la estrategia trazada por la Casa Rosada para neutralizar el intento de expulsión al funcionario investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Si la oposición lo lograra, Milei quedaría expuesto a una situación de debilidad y a tomar una decisión ya que no son pocos los que afirman en Balcarce 50 que volvería a nombrar a Adorni por decreto y en el mismo cargo.