Detuvieron a una mujer acusada de matar al gerente de una empresa vinculada a Martín Menem

Una mujer de 33 años fue detenida en las últimas horas acusada de envenenar y matar a Daniel Antonio Osorio Peñaloza, el CEO de la empresa Gen Tech, de la que es socio fundador el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem.

El arresto se concretó en un operativo de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad llevado a cabo en la esquina de Serrano y Solís, en el partido bonaerense de José C. Paz. El procedimiento fue solicitado por el fiscal del caso, Eduardo Cubría.

La mujer está acusada de ser la "autora material del homicidio" y será indagada en las próximas horas por la jueza nacional en lo criminal y correccional Paula González.

La investigación

Daniel Antonio Osorio Peñaloza, un empresario de 46 años y de nacionalidad venezolana, fue encontrado muerto el lunes pasado en su departamento sobre la avenida Díaz Vélez, en el barrio porteño de Almagro. Sus allegados alertaron a las fuerzas de seguridad porque no respondía los llamados telefónicos desde hacía varios días y al ingresar a la vivienda, los efectivos constataron su fallecimiento.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, el cuerpo fue encontrado semidesnudo y no presentaba signos visibles de violencia o criminalidad.

Al analizar las filmaciones de las cámaras del edificio, los investigadores pudieron identificar a la acusada que sospechan que habría actuado bajo la modalidad "viuda negra", protagonizada por mujeres que duermen con somníferos a sus víctimas para sustraerles dinero y otros objetos de valor.

Peñaloza, recibido en la Universidad Yacambú de Venezuela, se desempeñaba como gerente general de Gen Tech Argentina S.A., una firma dedicada a la producción y comercialización de suplementos dietarios y nutrición deportiva. Fue fundada y desarrollada por Martín Menem antes de volcarse de lleno a la actividad política.