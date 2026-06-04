Una pasajera fue detenida en Aeroparque tras negarse a pagar exceso de equipaje y morder a una policía

Una violenta secuencia ocurrió este jueves durante el embarque de un vuelo que debía partir desde Buenos Aires con destino a Córdoba. Una pasajera fue detenida luego de resistirse a la intervención de las autoridades y tras morder a una agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

El incidente se originó en medio de los controles de equipaje de mano que realizaba la aerolínea antes del despegue. Según relataron testigos, la empresa había reforzado las inspecciones para evitar excesos de carga dentro de la cabina, por lo que varios pasajeros fueron sometidos a revisiones más estrictas de sus pertenencias.

Ante esto, algunos pasajeros incluso tuvieron que quitarse las camperas para demostrar que no transportaban mochilas u otros elementos adicionales. En ese contexto, una mujer reaccionó con enojo ante los controles y comenzó a insultar al personal encargado del embarque.

La situación se agravó cuando, a minutos del horario previsto para la partida del vuelo, fue necesaria la intervención de efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Sin embargo, lejos de colaborar, la pasajera se negó a descender de la aeronave y ofreció resistencia ante las indicaciones de los agentes.

Durante el procedimiento, y en medio de un forcejeo, la mujer mordió a una oficial de la PSA que intentaba persuadirla para que abandonara el avión sin necesidad de utilizar la fuerza.

Mientras sucedía el episodio, varios pasajeros comenzaron a aplaudir y reclamar una rápida resolución del conflicto para que el avión pudiera despegar. Finalmente, las autoridades lograron retirar a la pasajera de la aeronave y el vuelo continuó su itinerario con normalidad.

Tras lo sucedido, efectivos de la UOSP Metropolitana establecieron comunicación con el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que ordenó la detención de la pasajera