El PRO propondrá interpelar a Adorni este jueves, aunque no tiene los dos tercios para aprobar el proyecto

El PRO pedirá este jueves en la sesión ordinaria la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aunque no tiene los dos tercios para poder aprobar sobre tablas ese proyecto de resolución.

El presidente del bloque del PRO, Martín Goerling, informó que pedirá sobre tablas que Adorni concurra el 2 de julio para que explique el incremento de su patrimonio, luego de haber reconocido que omitió declarar 500.000 dólares ahorrados en negro.

De esta manera, el macrismo se suma a los pedidos opositores de interpelar al jefe de Gabinete que se debatirán mañana en el recinto de sesiones, pero que no se aprobarán ya que el oficialismo podrá evitar que Adorni concurra al Senado a explicar su aumento patrimonial.

La libertad Avanza tiene 21 legisladores y tiene el respaldo de al menos cuatro radicales, 2 misioneros, y uno de Provincia Unidos, con lo cual bloqueará sin dificultades la interpelación del funcionario.

En el proyecto de resolución, el PRO señala que pide explicaciones al jefe de Gabinete sobre la "evolución de su patrimonio en función de las omisiones e inconsistencias que han surgido entre sus declaraciones juradas presentadas, las falsedades reconocidas, sus declaraciones en la Cámara de Diputados y sus manifestaciones públicas".

Este miércoles, Goerling señaló que en una entrevista con Perfil que espera "contar con los dos tercios porque uno escucha en los pasillos que es la voluntad de casi todos interpelar al jefe de Gabinete, salvo el oficialismo. Mañana va a estar la posibilidad de ver en el tablero quiénes están a favor y quiénes están en contra".

En la reunión de Labor Parlamentaria de ayer se estableció que los proyectos de interpelación se podrán tratar sobre tablas si hay dos tercios de los presentes y se revisó la postura que se había establecido que podía concretarse sin dictamen y con el aval de la mayoría absoluta.