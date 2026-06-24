Menú
Seguinos
en vivo
Miércoles, 24 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
En vivo
MINUTO A MINUTO

¡EN VIVO! Sesión especial en Diputados: el oficialismo busca avanzar con el "Súper RIGI"

MOCIÓN

Manuel Adorni zafó de nuevo: Diputados rechazó el pedido de Myriam Bregman para tratar la remoción

Arrancó la sesión especial en Diputados y quedó rechazado el apartamiento del Reglamento solicitado por la diputada de izquierda.

BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Después de que el gobierno lograra demorar el pedido de interpelación en el Senado al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, hubo un intento en la Cámara de Diputados donde arrancó la sesión especial por el  Súper RIGI y el pago a bonistas. El funcionario de confianza del presidente Javier Milei volvió a zafar con ayuda de los aliados parlamentarios.

Con 104 votos a favor y 125 en contra, quedó rechazado el apartamiento del Reglamento solicitado por la diputada Myriam Bregman (FIT).  

La izquierda tuvo apoyo de Unión por la Patria, pero no consiguió el número para la moción de censura contra Adorni.

Noticia en Desarrollo...

Esta nota habla de:
1
"¡Te levantás y te vas de acá!": la reacción de Mirtha cuando Joaquín Levinton esquivó una pregunta sobre su novia
Noticias

"¡Te levantás y te vas de acá!": la reacción de Mirtha cuando Joaquín Levinton esquivó una pregunta sobre su novia

2
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

3
Ni Italia 90 ni Ricky Martin: la canción de Shakira que fue elegida como la mejor de todos los Mundiales
Noticias

Ni Italia 90 ni Ricky Martin: la canción de Shakira que fue elegida como la mejor de todos los Mundiales

4
El emocionante encuentro entre La Mona Jiménez y Lionel Messi en Dallas: "Te quería conocer de verdad"
Noticias

El emocionante encuentro entre La Mona Jiménez y Lionel Messi en Dallas: "Te quería conocer de verdad"

5
"Muy orgullosa de ti, Leo": el sentido mensaje de Shakira para Messi tras el triunfo de Argentina ante Austria
Noticias

"Muy orgullosa de ti, Leo": el sentido mensaje de Shakira para Messi tras el triunfo de Argentina ante Austria

Últimas noticias de Manuel Adorni