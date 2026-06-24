Manuel Adorni zafó de nuevo: Diputados rechazó el pedido de Myriam Bregman para tratar la remoción

Después de que el gobierno lograra demorar el pedido de interpelación en el Senado al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, hubo un intento en la Cámara de Diputados donde arrancó la sesión especial por el Súper RIGI y el pago a bonistas. El funcionario de confianza del presidente Javier Milei volvió a zafar con ayuda de los aliados parlamentarios.

Con 104 votos a favor y 125 en contra, quedó rechazado el apartamiento del Reglamento solicitado por la diputada Myriam Bregman (FIT).

La izquierda tuvo apoyo de Unión por la Patria, pero no consiguió el número para la moción de censura contra Adorni.

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