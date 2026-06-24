Se profundiza la tensión entre Adorni y Bullrich: cruje la mesa política por las versiones cruzadas

La cancelación del informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que estaba previsto para el jueves 2 de julio próximo en la Cámara de Senadores, mostró una vez más las diferencias entre la legisladora oficialista Patricia Bullrich y el ministro coordinador, investigado en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

La jefe de la bancada de senadores de La Libertad Avanza (LLA) y ex ministra de Seguridad Nacional fue la encargada de comunicar formalmente la postergación de la fecha legislativa, tras lo cual se activó un operativo para desmarcarse desde el Poder Ejecutivo.

Todas las noticias de la pantalla de Crónica, EN VIVO

"No tenía sentido hacerlo venir para que lo tengan ocho horas castigándolo en público. Además, los senadores no están interesados en hacerle preguntas como jefe de Gabinete", dijo Bullrich en contacto con la prensa.

Adorni, quizá al sentirse expuesto, expresó por el contrario en la red social X que estaba "a disposición" para asistir al recinto.

"Estoy a disposición para presentarme el día 2 de julio próximo al Honorable Senado de la Nación para brindar el informe de gestión como marca la Constitución Nacional. Fin", enfatizó el ministro coordinador.

El operativo de desmarque siguió. "No hubo ningún arreglo entre Bullrich y (la secretaria general de la Presidencia) Karina (Milei). La decisión la tomó Manuel (por Adorni) con Karina y los senadores en la serie de reuniones que tuvieron en (la Casa) Rosada", dijo a la agencia Noticias Argentinas (NA) una importante fuente del Gobierno.

Como si esa diferencia resultara poco, un integrante de la mesa política dijo al mismo medio que "Manuel sigue firme para el 2" de julio pese a que el informe de gestión se canceló. Y agregó: "La ansiedad mata".

Además, asistentes a los intercambios con senadores oficialistas que visitaron Casa Rosada este martes aseguran que, durante las reuniones, los integrantes del Ejecutivo se encargaron de remarcar que la bancada responde políticamente al jefe de Estado y a nadie más.

Los antecedes de las versiones cruzadas

Las versiones cruzadas profundizaron las diferencias al interior de la administración libertaria.

Reunión de la mesa política concretada hace dos semanas.

A la grieta abierta entre el asesor presidencial Santiago Caputo y la menor de los Milei, se sumó la distancia de Bullrich con Adorni.

La ex ministra de Seguridad Nacional criticó al ministro coordinador en los últimos días al considerar insuficientes las explicaciones brindadas por el jefe de Gabinete sobre su situación patrimonial.

La actual senadora no duda desde un tiempo a esta parte en marcar públicamente los contrapuntos con el Ejecutivo.

De esta manera, se ahonda la grieta de la mesa política, que en la última reunión hace dos semanas estuvo integrada por Karina Milei, Adorni, Bullrich, el asesor presidencial, Luis Caputo, Diego Santilli, Eduardo "Lule" Menem, Martín Menem e Ignacio Devitt.