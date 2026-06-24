Alberto Fernández: "En el país de las vacas importamos carne de Brasil"

El ex presidente de la Nación, Alberto Fernández, lanzó duras críticas contra la gestión económica del mandatario Javier Milei, focalizando su cuestionamiento en el fuerte incremento de la importación de carne vacuna proveniente de Brasil.

"En el país de las vacas importamos carne de Brasil, mientras cierran el frigorífico Pico y Granja Tres Arroyos", fustigó el ex jefe de Estado a través de una publicación en sus redes sociales oficiales.

En su mensaje, el dirigente peronista ironizó sobre la posibilidad de "importar carne de burro" y difundió un cuadro comparativo detallando los niveles de ingreso de mercadería extranjera durante su mandato frente a los registros de la administración libertaria.

Alerta por una caída histórica en el consumo interno

Las declaraciones del ex mandatario coinciden con un complejo escenario sectorial. Diversos informes agropecuarios y de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados (CICCRA) ratificaron que el consumo de carne vacuna per cápita en Argentina cayó un 11,1% interanual durante los primeros cinco meses de este año.

Esta retracción histórica en las mesas de los argentinos responde de forma directa al congelamiento de los salarios, la consecuente pérdida del poder adquisitivo y a incrementos en el precio del mostrador que se ubicaron por encima de la inflación general.

La combinación de un menor consumo doméstico y la falta de competitividad cambiaria encendió las alarmas entre los productores y los frigoríficos nacionales, quienes ven con preocupación la pérdida de terreno en el mercado local.

Ventaja de costos y asimetría con la industria brasileña

El ingreso de cortes bovinos desde el país vecino muestra un crecimiento sostenido, logrando una visibilidad cada vez mayor en las góndolas de supermercados y en las carnicerías de barrio.

La principal ventaja de la mercadería de Brasil radica en sus menores costos de producción estructurales, lo que permite comercializar los cortes más populares a precios significativamente inferiores en comparación con los valores de la industria argentina.

Fuentes del sector frigorífico advierten que esta asimetría genera una fuerte presión sobre las empresas locales, debilitadas por la recesión interna y con serias dificultades para competir con los valores importados.