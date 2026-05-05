Casación rechaza planteos de la defensa de Alberto Fernández en la causa iniciada por Fabiola Yáñez

La Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible un recurso de queja presentado por la defensa de Alberto Fernández y confirmó el rechazo a los planteos de nulidad en la causa iniciada por Fabiola Yáñez.

La decisión, tomada por la Sala II del máximo tribunal penal, ratifica las resoluciones previas que validaron la investigación por presunta violencia de género.

Los magistrados consideraron que la presentación de la asistencia técnica del ex presidente no logró superar los requisitos de admisibilidad necesarios para habilitar la intervención de esta instancia.

Fundamentos del fallo judicial

Los jueces Guillermo J. Yacobucci y Alejandro W. Slokar argumentaron que el recurso no presentó una crítica concreta y razonada frente a lo dispuesto por las instancias anteriores.

Según el fallo, la defensa no logró cuestionar de manera sólida los fundamentos que ya habían desestimado sus pedidos de nulidad.

Asimismo, la resolución ratificó la validez de los procedimientos realizados hasta el momento, destacando los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de género.

El texto hace referencia específica a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará, marcos normativos que rigen el proceso.

Continuidad del proceso judicial

Antes de esta resolución, el juez federal Daniel Rafecas ya había rechazado diversos intentos de la defensa por invalidar pruebas centrales para el avance del expediente.

Con la decisión de la Cámara de Casación, se cierra una nueva etapa de revisión, permitiendo que la investigación avance sin modificaciones sobre las medidas adoptadas previamente.

La causa, que cobró relevancia pública tras la denuncia de la ex primera dama, continuará su curso en los tribunales federales, manteniendo la vigencia de todas las actuaciones y elementos probatorios recolectados por la justicia hasta la fecha actual.