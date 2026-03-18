Causa Sueños Compartidos: Macri acusó a Alberto Fernández de presionarlo para que le pagara a Madres de Plaza de Mayo

El ex presidente Mauricio Macri declaró este miércoles como testigo en el juicio por la causa "Sueños Compartidos", en la que se investiga el supuesto desvío de más de $200 millones de fondos públicos que estaban destinados a la construcción de viviendas sociales. En su testimonio, acusó a Alberto Fernández de presionarlo para que le pague a la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

"Alberto Fernández me intimó a que pague", aseguró Macri, quien era jefe de Gobierno porteño al momento de los hechos investigados. Fernández, en tanto, era el jefe de Gabinete de la Nación.

Macri asistió esta mañana a los Tribunales de Comodoro Py para presentarse ante el Tribunal Oral Federal N° 5, que juzga al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, a los hermanos Pablo y Sergio Schocklender y a otros ex funcionarios por el presunto delito de administración fraudulenta a través de la construcción de viviendas sociales. El líder del PRO respondió todas las preguntas que le hicieron, en una declaración que no duró más de 20 minutos.

Mauricio Macri declaró ante el Tribunal Oral Federal N° 5.

"Apenas asumimos (en 2007) recuerdo haber recibido un llamado de Alberto Fernández, que era jefe de Gabinete, intimando a que le paguemos más certificados a Sueños Compartidos. Era por viviendas pegadas a lo de (la encargada del comedor, Los Piletones) Margarita Barrientos", indicó Macri en su declaración. Los certificados a los que se refirió son los comprobantes de avance de obra que deben presentarse antes de aprobar nuevos giros de fondos públicos.

En este punto, el ex jefe de Estado añadió: "Esteban Bullrich, que en ese momento era ministro de Acción Social de CABA, me dijo: ‘No podemos seguir pagando'. Porque (Madres) había cobrado bastante más del doble de lo ejecutado. No aceptó pagar y esa discusión siguió con (la sucesora en el cargo) María Eugenia Vidal".

En el testimonio que brindó ante los jueces Adriana Paliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg, Macri aseveró que fue "bastante traumático" el trato con Madres porque "siempre había muchos problemas para lograr el cumplimiento" de las obras y cuestionó que desde la Fundación hacían planteos "en el plano de la política, en lugar de discutir técnicamente".

"Cobraron más del doble de lo que habían ejecutado", afirmó Macri sobre la fundación Madres de Plaza de Mayo.

Tras finalizar su participación en la audiencia, Macri se retiró de Tribunales sin brindar declaraciones a la prensa.

Quiénes declararán en el juicio por la causa "Sueños Compartidos"

El juicio por la causa "Sueños Compartidos" es por el presunto desvío de más de $206 millones de fondos públicos que estaban destinados a la construcción de viviendas sociales. Los principales imputados son los ex apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio y Pablo Schoklender; el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el ex secretario de Obras Públicas, José López, señalados como responsables directos por "fraude a la administración pública".

En el juicio también declararán como testigos Sergio Massa, Miguel Ángel Pichetto, Gerardo Zamora y Jorge Capitanich.