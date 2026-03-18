Mauricio Macri reveló que Alberto Fernández lo presionó para girar fondos a la Fundación Madres de Plaza de Mayo

En una comparecencia de veinte minutos en los tribunales de Comodoro Py, el ex presidente de la Nación, Mauricio Macri prestó testimonio este miércoles ante el Tribunal Oral Federal N° 5.

El exmandatario reconstruyó un episodio ocurrido durante su gestión en la Ciudad de Buenos Aires, en el cual el entonces jefe de Gabinete de la Nación, Alberto Fernández, habría ejercido una fuerte insistencia para que se liberaran partidas presupuestarias destinadas a la organización que presidía Hebe de Bonafini.

Según la declaración recabada en sede judicial, Macri ratificó que en 2007 recibió comunicaciones telefónicas por parte de Fernández, quien bajo la presidencia de Cristina Kirchner buscaba que la administración local desembolsara el pago de certificaciones a favor de la entidad.

El testigo sostuvo que el Gobierno nacional le exigía remitir esos recursos financieros para sostener el ritmo de las construcciones, a pesar de que la Ciudad demandaba los comprobantes correspondientes al progreso de los trabajos para autorizar nuevos pagos.

Irregularidades en la ejecución

El exjefe de Gobierno recordó las consultas realizadas en aquel periodo con Esteban Bullrich, quien lideraba la cartera de Acción Social porteña.

Macri señaló que las transferencias se detuvieron debido a que los montos percibidos por la Fundación superaban ampliamente las obras realizadas, bajo la premisa de que "habían cobrado bastante más del doble de lo que habían ejecutado".

La intervención de Macri en el juicio oral se fundamenta en que el distrito capitalino fue uno de los escenarios donde se desarrollaron los planes de viviendas sociales hoy bajo sospecha de fraude.

El proceso investiga el presunto delito de administración fraudulenta y cuenta entre sus procesados al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y a los hermanos Pablo y Sergio Schocklender, además de otros antiguos integrantes de la función pública.