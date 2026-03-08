Un potente terremoto de magnitud 6.1 sacude Osaka: tres fallecidos y centenares de lesionados

La región occidental de Japón sufrió este domingo el impacto de un fuerte temblor de 6.1 grados que dejó un saldo de tres víctimas fatales y al menos 300 personas heridas.

El fenómeno natural se localizó a unos 500 kilómetros de la capital, Tokio, afectando principalmente a la prefectura de Osaka.

El epicentro se situó a una profundidad de 13 kilómetros en la isla de Honshu.

Aunque inicialmente la Agencia Meteorológica (JMA) estimó la potencia en 5.9 grados, poco después ajustó la cifra a 6.1. Pese a la fuerza del evento, las autoridades confirmaron que no existió riesgo de tsunami para las zonas costeras.

Tragedia y daños materiales

Entre los fallecidos se confirmó el deceso de una niña de nueve años en la ciudad de Osaka, quien perdió la vida luego de que un muro se desplomara sobre ella a causa de la sacudida.

La situación en los núcleos urbanos de Osaka y Takatsuki es crítica: diversos inmuebles colapsaron o sufrieron incendios, dejando a varios ciudadanos atrapados bajo los escombros.

Colapso de infraestructura

El sismo alteró por completo la movilidad en el país. El servicio del tren bala quedó suspendido de inmediato, al igual que las líneas ferroviarias locales que conectan las prefecturas de Osaka, Shiga, Kioto y Nara.

Por otro lado, el Aeropuerto de Kansai cesó sus operaciones de forma temporal.

La terminal aérea cerró sus puertas para permitir que los equipos técnicos realicen una inspección exhaustiva de las pistas y garanticen la seguridad de los vuelos.