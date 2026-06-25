Gladys "La Bomba" Tucumana sufrió el robo de su celular: "Me quiero matar, perdí todos..."

Gladys "La Bomba" Tucumana atraviesa horas de angustia después de que un joven le robará el teléfono celular en plena vía pública, justo cuando llegaba a su local. La artista, que recientemente salió de "Gran Hermano: Generación Dorada", perdió toda su información de contacto y ahora teme que los delincuentes usen su número para cometer estafas o suplantar su identidad.

La noticia la dio a conocer Ángel de Brito, quien compartió el mensaje desesperado que la cantante le envió para alertar a sus amigos y seguidores. "Amigo, ¿cómo estás? Me robaron el celu. Me quiero matar", escribió Gladys, y pidió que estén atentos ante cualquier mensaje extraño que pudiera llegar desde su línea. El episodio ocurrió en un contexto de tensión para la artista, que hace pocas semanas vivió un escándalo en el programa de Telefe, donde un panelista la acusó de haberse llevado pertenencias de sus compañeras.

El robo se produjo en un instante, cuando Gladys llegaba a su negocio y un muchacho que vendía servilletas en la zona se aprovechó de la situación para arrebatarle el aparato. "Llegando a mi negocio, me robó un chico que vendía servilletas. Cualquiera", contó la cantante, visiblemente afectada por la vulnerabilidad del momento.

La pérdida del celular no solo la dejó incomunicada, sino que también borró todos los registros de sus conversaciones y contactos, lo que agrega un dolor extra a la situación. "Se me borró todo lo que tenía en el celu, perdí todos los chats", explicó en su mensaje. Por ahora, Gladys se maneja con un teléfono de urgencia, que calificó como "horrible", y desde allí trata de recomponer su red de contactos.

La preocupación principal de la artista pasa por el riesgo de que los ladrones intenten engañar a su entorno. Los delincuentes suelen aprovechar estos robos para enviar mensajes pidiendo dinero o datos personales a nombre de la víctima.

Por eso, Gladys insistió en que sus amigos y conocidos desconfíen de cualquier comunicación que llegue desde su número anterior. "Te cuento por si respondiste, lo cambié por uno horrible por el momento y no veo los WhatsApp", escribió en el mensaje que compartió De Brito. La alerta corre por las redes sociales y los grupos de whatsapp, donde la Bomba tiene una amplia comunidad de seguidores que la apoyan en este mal trago.

El episodio del robo llega apenas semanas después de que la cantante protagonizara un fuerte cruce en el panel de Gran Hermano. Gastón Trezeguet, uno de los comentaristas del programa, la acusó en vivo de haberse llevado pertenencias de sus compañeras, Cinzia Francischiello y Yisela "Yipio" Pintos.

"Pero Gladys, si le vas robando todo a todos, te lo vas encanutando, obviamente no le vas a caer bien al resto de la casa", le dijo Trezeguet, y mencionó una base de maquillaje y una crema que supuestamente la artista se había apropiado. Gladys se defendió con un "no es cierto" y se negó a seguir la discusión, aunque las panelistas Eugenia y la propia Yipio insistieron en que habían visto las pertenencias en su poder. La cantante, visiblemente incómoda, cerró el tema con un cortante "bueno" y no quiso profundizar en el asunto.