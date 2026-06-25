El gesto de Ángela Torres en el día del cumpleaños de Marcos Giles que puso fin a los rumores de crisis: las fotos

Ángela Torres y Marcos Giles son una de las parejas del momento; tanto es así que la comunidad Luzu TV les creó el shipp "Margelita". Los jóvenes, que se encuentran cubriendo en el Mundial 2026, vienen de transitar rumores de crisis y desgaste en la relación. Pero, este miércoles 24 de junio, el día del cumpleaños número 30 de "Mito", la jurado de "Popstars" tuvo un tierno gesto hacia su novio que puso fin a las especulaciones.

Hace unas semanas, Giles filtró sin querer su chat con Ángelita en un stream, donde dejó entrever que la cantante le reclamaba un trato distante hacia ella, ya que no le pudo dedicar tiempo suficiente para estar a solas y compartir momentos de intimidad.

El tierno posteo de Ángela Torres por el cumpleaños de Marcos Giles. (Instagram/@angelatorres).

A través de su cuenta oficial de Instagram, la hija de Gloria Carrá publicó tiernas imágenes junto a Marcos Giles en un restaurante con temática mundialista por las banderas de países que se observaban en el fondo.

El tierno posteo de Ángela Torres por el cumpleaños de Marcos Giles. (Instagram/@angelatorres).

En las imágenes se puede ver a la pareja dándose un beso y mirándose de forma cariñosa cara a cara. En la secuencia se puede observar también que Ángela Torres le regaló a su novio un ramito de rosas rojas.

"Feliz cumple, amor de mi vida. Soy la persona más feliz del mundo estando cerca tuyo. Te mereces el cielo y más, te amo mucho", escribió la cantante en el pie del posteo. "Mi amor, te amo, me haces feliz", respondió él en comentarios.