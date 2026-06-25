"MasterChef Celebrity": cada vez más preocupante la incertidumbre sobre la continuidad de Damián Betular

Telefe ya empezó a mover fichas para la nueva temporada de "MasterChef Celebrity" que tendrá a Wanda Nara al frente de la conducción. Más allá de los participantes famosos que quieren sumar, entre los que ya suenan nombres como Julieta Poggio, Topa, Yanina Latorre y Lizy Tagliani, ahora el foco está puesto en los jurados, ya que tras la renuncia de Donato de Santis y los rumores sobre la salida de Germán Martitegui, se mantiene la incertidumbre sobre Damián Betular, aunque todo indica que habrá cambios profundos en la mesa de evaluación.

Todavía no se sabe si Damián Betular volverá al jurado de "MasterChef Celebrity". Según información de La Pavada de Diario Crónica, mientras están avanzadas las charlas con Germán Martitegui, quien ya manifestó dudas por la carga horaria extrema del programa, y siguen los castings de chefs donde suenan nombres como Maru Botana, Dolli Yrigoyen o Christophe Krywonis, el futuro del pastelero se vuelve incierto. Por el lado de Betular, su agenda profesional tomó otro rumbo: seguirá a full con "Hairspray" en el Teatro Coliseo, la obra que producen Olga y Club Media y que marca su debut actoral como Edna Turnblad.

El musical, que ya acumula más de 20 mil entradas vendidas y funciones agotadas, recibió excelentes críticas por la actuación de Betular. La producción de la obra analiza extender la temporada más allá de agosto si la taquilla sigue funcionando, lo que chocaría de lleno con las fechas de grabación del reality, previstas para septiembre. Este cruce de agendas pone en duda su participación en la nueva edición, más aún cuando el propio Betular confesó que no recibió ningún llamado de Telefe para la próxima temporada.

La situación del jurado se volvió un dolor de cabeza para la producción. La renuncia de Donato de Santis, que buscó alejarse de las cámaras para priorizar su salud y su familia en Italia tras una década en el programa , abrió una vacante. A eso se suman los rumores de que Martitegui podría no seguir. En ese contexto, la posible baja de Betular dejaría al reality sin su histórico trío de chefs, forzando una renovación total que el canal ya empezó a evaluar con un casting cerrado que se realizaría el 18 y 19 de julio.



