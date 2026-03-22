Se supo por qué Donato de Santis renunció a "MasterChef" tras años como jurado: "Se va a dedicar a..."

La gran final de "MasterChef Celebrity" (Telefe) tuvo un momento triste cuando, antes de que se conociera que Ian Lucas era el ganador, Donato de Santis anunció su renuncia como jurado tras un década ocupando el rol. Ahora, se supieron los motivos detrás de su salida del reality culinario.

"Hice diez ediciones de MasterChef. La pasé espectacular y fue hermoso. Ha llegado el momento para mí de dar un paso al costado. Así que decidí que esta es mi última participación", había comunicado Donato, visiblemente conmovido.

En "Implacables" (El Nueve), Fabiana Araujo reveló por qué el chef dejó el reality de cocina: "Hace un tiempo dijo que se va a dedicar ahora a su familia y a su salud". "Este momento creo que está en La Puglia, en Italia. Realmente llamó la atención", añadió la panelista.

Donato de Santis se encuentra en Italia tras su renuncia a "MasterChef". (Instagram/@donatodesantis).

Susana Roccasalvo tomó la palabra y contó cómo se vive "MasterChef Celebrity" desde adentro, en primera persona. "En realidad es un programa maravilloso, pero lleva siete horas las grabaciones, y a eso hay que sumarle la ida y la vuelta a la casa de uno. Se hacen ocho horas, en algunos casos ocho horas, ocho horas y media", señaló la conductora y exparticipante.

"Donato es un empresario; acaba de abrir dos restaurantes en Corrientes. Él tiene a su mujer que vive en La Puglia. Es argentina, pero se enamoró de La Puglia. Así que tiene que estar un poco más con su mujer allá, con su madre, que es una señora muy mayor, y atendiendo sus negocios acá. Entonces, no se puede estar tantas horas", detalló Roccasalvo.

Naiara Vecchio sumó otro dato relevante: "Antes de Masterchef, él se había ido a Francia, a trabajar ahí en un restaurante, a experimentar; y lo convencieron para este último Masterchef. Por eso, él ya venía meditando esta decisión".

En un posteo para su cuenta de Instagram, el propio Donato de Santis se mostró en las últimas horas desde La Puglia arriba de su moto clásica. "Hoy me subí a la Vespa y me fui por la costa de Puglia. El mar a un lado, la ruta al frente, y ese viento salado que te acomoda la cabeza sin pedir permiso. Acá la vida va a otro ritmo", expresó el chef italiano, en tono reflexivo.