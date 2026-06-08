Crónica Looks: las conductoras del canal apuestan por prendas que estilizan la figura y son furor esta temporada

En el universo de la moda hay recursos que van mucho más allá de las tendencias pasajeras. Algunas prendas tienen la capacidad de alargar visualmente la silueta, generar equilibrio en las proporciones y aportar elegancia sin esfuerzo. Desde blazers largos hasta pantalones de tiro alto, las conductoras de Crónica muestran cómo incorporarlas a sus looks de todos los días.

Liliana Caruso y el poder del blazer largo

Liliana Caruso eligió un blazer verde pastel combinado con jean y stilettos nude. Esta prenda se convirtió en una de las más buscadas del año gracias a su capacidad para generar líneas verticales que aportan sensación de mayor altura. Además, suma estructura al conjunto sin perder frescura, logrando una imagen moderna y equilibrada.

Denise Slucki confirma el éxito del tiro alto

Denise Slucki apostó por un pantalón de cintura elevada con delicadas rayas verticales y una blusa en tono verde profundo. Este tipo de diseño ayuda a definir la cintura y crea un efecto visual que alarga las piernas. El resultado es elegante, sofisticado y muy favorecedor para distintas siluetas.

Mariela Fernández y el recurso que nunca falla

Mariela Fernández eligió un conjunto azul marino acompañado por stilettos negros. Más allá de su elegancia clásica, este calzado sigue siendo una de las herramientas favoritas de la asesoría de imagen porque estiliza la figura de manera inmediata. La punta fina y el taco generan una línea visual más larga que potencia cualquier outfit.

Agustina Díaz y la fuerza del monocromático

Agustina Díaz demostró por qué los looks de un solo color siguen dominando las tendencias. Su conjunto en tonos arena crea continuidad visual y aporta armonía a toda la imagen. Esta fórmula evita cortes bruscos entre prendas y genera una sensación de mayor longitud, además de transmitir sofisticación.

Barbi Corvalán apuesta por el pantalón de pierna ancha

Barbi Corvalán eligió un pantalón de pierna ancha en color camel combinado con una remera oscura. Este corte ganó protagonismo durante las últimas temporadas por su capacidad para equilibrar proporciones y aportar movimiento. Además, genera una silueta elegante que funciona tanto en propuestas casuales como en estilismos más formales.

Anabelia Cerezo y el regreso triunfal de la sastrería

Anabelia Cerezo llevó un conjunto sastrero verde compuesto por blazer y pantalón amplio. Las prendas coordinadas continúan entre las grandes protagonistas del año porque crean una imagen uniforme y refinada. Al compartir color y estilo, aportan verticalidad visual y construyen un look pulido con muy poco esfuerzo.

Las tendencias cambian, pero algunas fórmulas continúan destacándose por los resultados que ofrecen. Blazers largos, pantalones de tiro alto, stilettos, conjuntos monocromáticos, diseños de pierna ancha y propuestas sastreras siguen marcando el pulso de la moda actual. Las conductoras de Crónica lo demuestran con outfits versátiles, elegantes y fáciles de adaptar al día a día, confirmando por qué estas piezas se mantienen entre las favoritas del universo fashion.