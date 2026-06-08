Tamara Paganini dejó la casa de "Gran Hermano" para ser hospitalizada y generó preocupación: "Se fue..."

En medio de las expectativas por una nueva gala de eliminación en "Gran Hermano: Generación Dorada", un inesperado episodio sacudió la convivencia. Según trascendió, este lunes Tamara Paganini debió abandonar la casa para recibir atención médica, una situación que generó preocupación tanto entre los participantes como entre los fanáticos del reality.

La alarma se encendió durante las primeras horas de la mañana, cuando la concursante presentó un leve sangrado en uno de sus oídos. Por ese motivo, la producción del ciclo de Telefe decidió que fuera evaluada por profesionales de la salud fuera del aislamiento, algo que rápidamente despertó especulaciones sobre su estado.

Fueron los propios jugadores quienes dieron las primeras pistas sobre lo ocurrido. Cuando "Big" despertó a los concursantes a través de los parlantes, Brian Sarmiento comentó la ausencia de su compañera. "Tamara se fue", expresó en un video compartido por Tronk en "X" (ex Twitter).

Con el correr de las horas llegaron señales tranquilizadoras. Las cámaras de la transmisión en vivo volvieron a mostrar a Paganini dentro de la vivienda, sentada junto a otras participantes en el comedor. Aunque se la vio recostada sobre una de las mesas, como descansando, ya se encontraba nuevamente integrada a la rutina habitual.

Tamara Paganini regresó a la casa de "Gran Hermano". (Foto: X/ @TronkOficial).

Más allá del susto inicial, desde el entorno del programa señalaron que la exintegrante de la primera edición de "Gran Hermano" se encuentra en buen estado de salud. De todas maneras, continuará bajo observación para controlar la evolución del cuadro y descartar nuevas complicaciones relacionadas con el sangrado.